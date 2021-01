Milan x Torino: saiba onde assistir e prováveis escalações da partida Após perder a invencibilidade para a Juventus na última rodada, time de Stefano Pioli tenta se recuperar no torneio nacional. Rossoneros terão alguns desfalques para o jogo

O líder do Campeonato Italiano entra em campo neste sábado em busca de mais uma vitória. Diante do Torino, que luta contra o rebaixamento, o Milan tenta se recuperar da derrota para a Juventus, no meio de semana. O jogo acontece às 16h45 (de Brasília), no Estádio San Siro.

Após perder a invencibilidade na última rodada, o time rossonero quer se reabilitar na briga pelo título, que não vem há dez anos, desde 2011. Um ponto à frente da Inter de Milão, Stefano Pioli sabe que a situação do Torino não quer dizer um jogo fácil neste sábado.

– Eles (Torino) tiveram alguns problemas no início da temporada, mas isso é normal, pois um novo treinador tenta implementar o seu próprio estilo. Agora, estão mais confiantes e jogando com um pouco mais de liberdade. Eles têm convicção e precisamos respeitá-los. Eles estarão muito motivados, mas nós também. A equipe mais determinada merece vencer – disse o técnico do Milan.

O Torino, por sua vez, apesar de estar perto da zona de rebaixamento, vem de boa sequência. A equipe de Marco Giampaolo vem de quatros jogos sem perder e saiu do Z-4 na última rodada. Tentando manter a boa fase, os Touros querem surpreender em Milão.

FICHA TÉCNICA

Milan x Torino

Campeonato Italiano – 17ª Rodada

Data e horário: 09/01/2021, às 16h45 (de Brasília)

​Local: Estádio San Siro, em Milão (ITA)

Árbitro: Fabio Maresca

Assistentes: Mauro Galetto e Emanuelle Prenna

Onde assistir: SporTV

PROVÁVEIS TIMES

MILAN (Técnico: Stefano Pioli)

Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli e Theo Hernández; Kessié, Tonali, Samu Castillejo, Çalhanoglu (Maldini) e Brahim Díaz (Petter Hauge); Rafael Leão.

Desfalques: Gabbia, Bennacer, Saelemaekers e Ibrahimovic (lesionados); Krunic e Rebic (Covid-19); Çalhanoglu (dúvida).

TORINO (Técnico: Marco Giampaolo)

Sirigu; Izzo, Lyanco e Bremer; Singo, Lukic, Rincón, Linetty e Ricardo Rodríguez; Verdi e Belotti.

Desfalques: Ninguém.

