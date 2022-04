Milan x Bologna: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Italiano Em busca de seguir na liderança, os Rossoneros vão a campo atrás de uma vitória para manter vantagem sobre o Napoli

Nesta segunda-feira, o Milan recebe o Bologna pela 31ª rodada do Campeonato Italiano. Os Rossoneros buscam a vitória para seguirem com vantagem na liderança. O confronto, no San Siro, está marcado para às 15h45.

– Precisamos estar atentos. Espero que o Bologna seja intenso e agressivo, e que eles saiam e joguem. Precisamos estar motivados e jogar com qualidade, precisamos de uma grande exibição – disse Stefano Pioli, técnico do Milan, sobre o confronto contra o Bologna.

O Milan é o líder do Campeonato Italiano e não pode ser ultrapassado na rodada. O Napoli, vice-colocado, venceu e empatou com os mesmos 66 pontos dos Rossoneros. A Inter de Milão venceu a Juventus neste domingo e foi a 63 pontos.

FICHA TÉCNICA

Milan x Bologna

Data e horário: 04/04/2022, às 15h45

Local: San Siro, em Milão (ITA)

Onde assistir: ESPN e Star+

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES



MILAN (Técnico: Stefano Pioli)

Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu eTheo Hernández; Bennacer, Tonali, Kessie (Brahim Díaz), Junior Messias e Rafael Leão; Giroud.

BOLOGNA (Técnico: Siniša Mihajlović)

Skorupski; Soumaoro, Medel e Theate; Kasius, Schouten, Svanberg e Hickey; Orsolini e Roberto Soriano; Arnautovic.

