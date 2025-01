Milan volta a vencer Supercopa após virada épica sobre Inter

RIAD, 6 JAN (ANSA) – Em um clássico recheado de emoções em Riad, na Arábia Saudita, o Milan foi protagonista de uma virada histórica sobre a Internazionale e voltou a ser campeão da Supercopa da Itália após quase uma década.

A Inter de Milão, que buscava o tetracampeonato do torneio, abriu dois gols de vantagem entre o fim da etapa inicial e o começou do segundo tempo, com o argentino Lautaro Martínez e o iraniano Mehdi Taremi.

Quando tudo parecia bem encaminhado para os nerazzurri, o Milan descontou com um gol de falta marcado por Theo Hernández e viu a estrela do recém-chegado técnico Sérgio Conceição brilhar.

O português colocou em campo o compatriota Rafael Leão e o britânico Tammy Abraham, que foram os protagonistas da virada milanista. Antes da dupla despontar, o camisa 10 rossonero mudou a cara da equipe, principalmente no setor ofensivo, tanto que o empate chegou com Christian Pulisic.

Nos últimos minutos do segundo tempo, um ataque mortal do Milan terminou com Leão servindo Abraham, que não desperdiçou a chance dentro da pequena área.

Além de coroar o trabalho de Conceição, que venceu um título depois de apenas dois jogos no comando do Milan, a equipe lombarda quebrou a sequência de três títulos seguidos da arquirrival Internazionale e voltou a levantar um troféu que não erguia desde 2016.

O Milan alcançou a marca de oito títulos da Supercopa da Itália e tem a mesma quantidade de conquistas da Inter. A maior campeã continua sendo a Juventus, que venceu a competição nove vezes. A Lazio soma cinco troféus, enquanto Roma e Napoli possuem dois. Já Sampdoria, Parma e Fiorentina têm apenas um.

(ANSA).