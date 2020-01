Milan volta a vencer com direito a gol de Ibrahimovic

Primeira partida como titular e primeiro gol: a volta do sueco Zlatan Ibrahimovic ao Milan começou bem, com a equipe lombarda vencendo por 2 a 0 o Cagliari, neste sábado pela 19ª rodada do Campeonato Italiano.

O atacante de 38 anos foi o autor do segundo gol do Milan, aos 19 minutos do segundo tempo, aproveitando de primeira um cruzamento rasteiro do francês Theo Hernandez.

O primeiro gol havia sido marcado pelo português Rafael Leão, em chute desviado logo no início do segundo tempo (46′).

Na semana passada, em sua primeira partida desde que voltou ao Milan após mais de sete anos, Ibra saiu do banco, mas teve que se contentar com um empate sem gol com a Sampdoria. Neste sábado, o sueco ajudou o clube milanês a vencer sua primeira partida em um mês.

Com a vitória, o Milan assume provisoriamente a 8ª colocação do Campeonato Italiano, enquanto que o Cagliari segue no 6º lugar.

Na briga pela liderança, a Inter de Milão teve que se contentar com um empate me 1 a 1 com a Atalanta (5ª), abrindo um ponto de vantagem no topo da tabela sobre a Juventus (2ª).

Cristiano Ronaldo e companhia, porém, poderão tomar o primeiro lugar isolado do Calcio em caso de vitória neste domingo sobre a Roma (4ª).

— Programação e resultados da 19ª rodada do Campeonato Italiano:

– Sábado:

Cagliari – Milan 0 – 2

Lazio – Napoli 1 – 0

Inter – Atalanta 1 – 1

– Domingo:

(08h30) Udinese – Sassuolo

(11h00) Torino – Bologna

Sampdoria – Brescia

Fiorentina – SPAL

(14h00) Hellas Verona – Genoa

(16h45) Roma – Juventus

– Segunda-feira:

(16h45) Parma – Lecce

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 46 19 14 4 1 40 16 24

2. Juventus 45 18 14 3 1 35 17 18

3. Lazio 42 18 13 3 2 41 17 24

4. Roma 35 18 10 5 3 33 19 14

5. Atalanta 35 19 10 5 4 49 26 23

6. Cagliari 29 19 8 5 6 33 29 4

7. Parma 25 18 7 4 7 24 25 -1

8. Milan 25 19 7 4 8 18 24 -6

9. Torino 24 18 7 3 8 24 26 -2

10. Napoli 24 19 6 6 7 28 26 2

11. Bologna 23 18 6 5 7 28 30 -2

12. Hellas Verona 22 17 6 4 7 19 20 -1

13. Udinese 21 18 6 3 9 14 28 -14

14. Sassuolo 19 18 5 4 9 30 31 -1

15. Fiorentina 18 18 4 6 8 22 29 -7

16. Sampdoria 16 18 4 4 10 14 27 -13

17. Lecce 15 18 3 6 9 22 36 -14

18. Brescia 14 18 4 2 12 16 31 -15

19. Genoa 14 18 3 5 10 19 36 -17

20. SPAL 12 18 3 3 12 12 28 -16

bds/mcd/am