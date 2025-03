Milan vira sobre Lecce e dá sobrevida a Sérgio Conceição

Com o futuro do técnico Sérgio Conceição incerto, o Milan evitou a humilhação de uma quarta derrota consecutiva no Campeonato Italiano e bateu o Lecce por 3 a 2 de virada neste sábado (8), pela 28ª rodada.

Sem o goleiro francês Mike Maignan, suspenso, o ‘rossonero’ perdia por 2 a 0 no início do segundo tempo graças aos dois gols de Nikola Krstovic (7′ e 59′).

A reação milanista começou com um gol contra de Antonino Gallo (68′), antes de Christian Pulisic balançar as redes duas vezes (73′ de pênalti e 81′) para conseguir a virada.

Com a vitória, a primeira desde o dia 15 de fevereiro, o Milan sobe provisoriamente para a oitava posição na tabela com 44 pontos. A líder da Serie A é a arquirrival Inter de Milão (58 pontos), que ainda neste sábado enfrenta o lanterna Monza.

Apesar da vitória, o futuro de Sérgio Conceição, que assumiu a equipe em dezembro, ainda é incerto.

Segundo a imprensa italiana, os dirigentes do Milan estavam dispostos a demitir o técnico português em caso de uma quarta derrota consecutiva e não contam com ele para a próxima temporada.

A diretoria estaria em negociações avançadas com Massimiliano Allegri, sem clube desde a sua polêmica saída da Juventus no final de maio.

