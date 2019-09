Milan vence Verona e Roma bate o Sassuolo no Campeonato Italiano

Milan e Roma saíram de campo com vitórias neste domingo, pela terceira rodada do Campeonato Italiano. Enquanto a equipe de Milão bateu o Verona, fora de casa, pelo placar de 1 a 0, o time da capital precisou apenas do primeiro tempo para fazer todos os gols da vitória de 4 a 2 sobre o Sassuolo no Estádio Olímpico.

O segundo triunfo seguido fez com que o time pelo qual jogam os brasileiros Léo Duarte e Lucas Paquetá chegasse à sexta colocação na tabela, agora com seis pontos, superando o adversário deste domingo, que fica com seus quatro pontos, em 11º lugar.

A Roma, por sua vez, conseguiu sair de campo pela primeira vez com uma vitória no campeonato e tem agora cinco pontos, na oitava colocação. Com o revés, o Sassuolo permanece com três pontos, em 15º.

Na partida disputada em Verona, o gol da vitória, que foi apenas o segundo da equipe comandada por Marco Giampaolo na competição, foi alcançado apenas no segundo tempo, com o polonês Piatek, em cobrança de pênalti, aos 23 minutos. Lucas Paquetá começou a partida como titular, mas foi substituído ainda no início da etapa final. Já Léo Duarte esteve entre os suplentes, mas não foi a campo.

Em Roma, o time comandado por Paulo Fonseca abriu o placar logo aos 12 minutos do primeiro tempo, com Bryan Cristante. O bósnio Dzeko, aos 19, seguido pelo armênio Mkhitaryan, aos 22, e o holandês Justin Kluivert, aos 33, alargaram facilmente a vantagem para um fácil 4 a 0. Com o relaxamento da equipe romana, Domenico Berardi marcou duas vezes para os visitantes e definiu o placar após o intervalo.

No próximo sábado, o Milan terá pela frente o dérbi local diante da Internazionale. Vida difícil também terá o Verona, que encara a Juventus em Turim, no mesmo dia. A Roma, por sua vez, visita a sensação das primeiras rodadas, o Bologna, no domingo, data que coincide com o encontro entre Sassuolo e SPAL.