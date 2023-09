Milan vence Roma fora de casa e se mantém 100% no Italiano

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 01/09/2023 - 18:43 Compartilhe

O Milan, que ficou com um jogadora a menos no início do segundo tempo, conseguiu sua terceira vitória em três jogos no Campeonato Italiano, ao bater a Roma por 2 a 1 nesta sexta-feira (1º), no Estádio Olímpico.

O time ‘rossonero’ abriu o placar logo aos nove minutos com o francês Olivier Giroud cobrando pênalti.

No início da segunda etapa, o português Rafael Leão ampliou em uma bela finalização (48′).

A expulsão de Fikayo Tomori pelo segundo cartão amarelo (60′) deu esperança aos ‘giallorossi’, que dez minutos depois comemoraram a estreia do atacante belga Romelu Lukaku.

No entanto, Lukaku, que não entrava em campo desde meados de junho, pouco pôde fazer pelo ataque da Roma, que neste jogo não contou com o argentino Paulo Dybala.

Os romanistas só conseguiram tirar o zero do placar nos acréscimos, com Leonardo Spinazzola (90’+2) batendo de longe, em chute desviou na defesa do Milan antes de entrar.

— Jogos da 3ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Sassuolo – Hellas Verona 3 – 1

Roma – Milan 1 – 2

– Sábado:

(13h30) Bologna – Cagliari

Udinese – Frosinone

(15h45) Atalanta – Monza

Napoli – Lazio

– Domingo:

(13h30) Inter – Fiorentina





Torino – Genoa

(15h45) Lecce – Salernitana

Empoli – Juventus

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Milan 9 3 3 0 0 8 2 6

2. Napoli 6 2 2 0 0 5 1 4

3. Inter 6 2 2 0 0 4 0 4

4. Hellas Verona 6 3 2 0 1 4 4 0

5. Fiorentina 4 2 1 1 0 6 3 3

6. Juventus 4 2 1 1 0 4 1 3

7. Lecce 4 2 1 1 0 4 3 1

8. Atalanta 3 2 1 0 1 3 2 1





9. Monza 3 2 1 0 1 2 2 0

10. Frosinone 3 2 1 0 1 3 4 -1

11. Genoa 3 2 1 0 1 2 4 -2

12. Sassuolo 3 3 1 0 2 3 5 -2

13. Salernitana 2 2 0 2 0 3 3 0

14. Bologna 1 2 0 1 1 1 3 -2

15. Cagliari 1 2 0 1 1 0 2 -2

16. Torino 1 2 0 1 1 1 4 -3

. Udinese 1 2 0 1 1 1 4 -3

18. Roma 1 3 0 1 2 4 6 -2

19. Lazio 0 2 0 0 2 1 3 -2

20. Empoli 0 2 0 0 2 0 3 -3

jr/lh/dr/cb

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias