Milan vence Roma (3-1) com gol do estreante João Félix e vai às semis da Copa da Itália

O Milan se classificou para as semifinais da Copa da Itália ao vencer a Roma por 3 a 1, com o primeiro gol de seu mais recente reforço, o português João Félix, nesta quarta-feira (5), no estádio de San Siro.

O time ‘rossonero’, que não faz uma grande campanha no Campeonato Italiano (8º, 19 pontos atrás do líder Napoli), chegou ao intervalo com uma vantagem de 2 a 0, graças a uma dobradinha de Tammy Abraham, emprestado ao clube lombardo pela própria Roma. Ele abriu o placar aos 16 minutos e ampliou aos 42.

A Roma, que também foi decepcionante na primeira parte da temporada – é a nona colocada – diminuiu por meio de Artem Dovbyk (54′).

Mas João Félix, emprestado pelo Chelsea, estreou com a camisa ‘rossonera’ marcando um gol: um belo chute que encobriu o goleiro Mile Svilar, quinze minutos depois de entrar em campo (71′).

O Milan, que não conquista a Copa da Itália desde 2003, terá de esperar até 25 de fevereiro para saber qual será seu próximo adversário: ele sairá do duelo entre o seu grande rival, a Inter, a quem já derrotou duas vezes nesta temporada, inclusive na final da Supercopa da Itália, ou a Lazio.

Na terça-feira, a Atalanta, vice-campeã da Copa da Itália de 2024, perdeu em casa para o Bologna por 1 a 0.

O Bologna, que não chegava às semifinais do torneio desde 1999, enfrentará a Juventus, detentora do título, ou o Empoli, em abril.

— Jogos das quartas de final da Copa da Itália:

Terça-feira, 4 de fevereiro

Atalanta – (+) Bologna 0 – 1

Quarta-feira, 5 de fevereiro

(+) Milan – Roma 3 – 1

Terça-feira, 25 de fevereiro

(18h00) Inter de Milão – Lazio

Quarta-feira, 26 de fevereiro

(18h00) Juventus – Empoli

(+) classificados para as semifinais

Obs: as semifinais serão disputadas em 2 e 23 de abril e a final no dia 14 de maio.

