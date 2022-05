Milan vence Hellas Verona (3-1) e recupera liderança do campeonato italiano

O Milan venceu o Hellas Verona (9º) por 3 a 1 fora de casa neste domingo e recuperou a liderança da Serie A na 36ª rodada do campeonato italiano, no momento em que restam apenas duas rodadas.





Os ‘rossoneri’ tinham a obrigação de vencer para recuperar a liderança, depois que a Inter (2ª) fez o mesmo na sexta-feira contra o Empoli (4-2) e subiu provisoriamente ao primeiro lugar.

No entanto, a partida não começou bem para o Milan: Sandro Tonali marcou um gol aos 16 minutos que acabou sendo anulado por impedimento e, para desespero dos milaneses, o Verona abriu o placar minutos depois com uma cabeçada de Davide Faraoni (38).

A reação dos candidatos ao título foi imediata e Tonali empatou nos acréscimos do primeiro tempo (45+3) após uma grande jogada individual de Rafael Leão pela lateral esquerda. O roteiro se repetiu na segunda etapa e Leão voltou a ajudar Tonali (50) para colocar os ‘rossoneri’ na frente.

A partir do segundo gol, o Milan se dedicou a administrar o jogo e na reta final Alessandro Florenzi (87) fez o 3 a 1 final, logo após entrar em campo.

Com a vitória, o Milan chega aos 80 pontos, dois a mais que a Inter, no momento em que faltam apenas duas rodadas para o fim do campeonato e segue a caminho de conquistar o seu primeiro campeonato italiano desde a temporada 2010-2011.

Na luta pela permanência, o Cagliari empatou em 1 a 1 no nono minuto dos acréscimos em sua visita à Salernitana, resultado que prolonga as incertezas sobre o rebaixamento, que será decidido nas duas últimas rodadas.

A Salernitana (17º) saiu da zona de rebaixamento nesta quinta-feira após derrotar o Unione Venezia (20º) por 2 a 1 e receber o Cagliari (18º), em um dia decisivo para o rebaixamento, marcado pela surpreendente vitória do Genoa (19º) sobre a Juventus na sexta-feira .

Os salernitanos conseguiram abrir o placar graças a um pênalti sofrido por Griogoris Kastanos e convertido por Simone Verdi (68). O gol foi comemorado como se fosse um título e a comemoração provocou uma briga com os sardos, que em nenhum momento nunca se entregaram.

O Cagliari esteve perto de empatar com um chute na trave de Alberto Grassi (76) e depois teve um pênalti a seu favor que foi anulado por intervenção do VAR, por falta no lance anterior cometida sobre o goleiro (90+2). Nos últimos momentos da partida, Giorgio Altare empatou a partida com uma cabeçada (90+9).

Esta empate dá esperanças ao lanterna Unione Venezia, que derrotou o Bologna por 4-3 (13º) com um gol de Dennis Johnsen nos acréscimos (90+3), e que está a cinco pontos da salvação, com seis pontos ainda em disputa.

No outro jogo deste domingo, a Atalanta venceu a Spezia (16º) por 3 a 1 e se manteve na luta pelas vagas europeias. Com 59 pontos está em sétimo, mesma pontuação que a Roma (6º), que enfrentará a Fiorentina (8ª, 56 pontos) na segunda-feira, duelo decisivo na luta pela classificação para a Liga Europa.

— Resultados da 36ª rodada do campeonato italiano e classificação:

– Sexta-feira:

Inter – Empoli 4 – 2

Genoa – Juventus 2 – 1

– Sábado:

Torino – Napoli 0 – 1

Sassuolo – Udinese 1 – 1

Lazio – Sampdoria 2 – 0

– Domingo:

Spezia – Atalanta 1 – 3

Unione Venezia – Bologna 4 – 3

Salernitana – Cagliari 1 – 1

Hellas Verona – Milan 1 – 3

– Segunda-feira:

(15h45) Fiorentina – Roma

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Milan 80 36 24 8 4 64 31 33

2. Inter 78 36 23 9 4 78 31 47

3. Napoli 73 36 22 7 7 68 31 37

4. Juventus 69 36 20 9 7 55 33 22

5. Lazio 62 36 18 8 10 72 53 19

6. Roma 59 35 17 8 10 55 40 15

7. Atalanta 59 36 16 11 9 65 45 20

8. Fiorentina 56 35 17 5 13 54 47 7

9. Hellas Verona 52 36 14 10 12 62 55 7

10. Torino 47 36 12 11 13 45 38 7

11. Sassuolo 47 36 12 11 13 61 62 -1

12. Udinese 44 36 10 14 12 55 55 0

13. Bologna 43 36 11 10 15 42 52 -10

14. Empoli 37 36 9 10 17 48 69 -21

15. Sampdoria 33 36 9 6 21 42 59 -17

16. Spezia 33 36 9 6 21 38 66 -28

17. Salernitana 30 36 7 9 20 32 73 -41

18. Cagliari 29 36 6 11 19 33 65 -32

19. Genoa 28 36 4 16 16 27 56 -29

20. Unione Venezia 25 36 6 7 23 33 68 -35

./bds/alu/dam/dr/aam