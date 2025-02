Milan vence Empoli (2-0) e é 7º; Atalanta goleia Verona (5-0) com 4 gols de Retegui

O Milan venceu o Empoli por 2 a 0 neste sábado (8) pela 24ª rodada do Campeonato Italiano e subiu para sétimo enquanto a Atalanta goleou o Verona (5-0) com quatro gols do ítalo-argentino Mateo Retegui e segue o ritmo dos líderes.

Na vitória milanesa, o jogador da seleção mexicana Santiago Giménez marcou em seu primeiro jogo na Serie A. Ele havia estreado na Copa da Itália na quarta-feira sem balançar as redes mas dando uma assistência para o português João Félix, também contratado na segunda-feira no encerramento do mercado, na vitória do time ‘rossonero’ por 3 a 1 sobre a Roma nas quartas de final.

Neste sábado contra o Empoli, veio seu primeiro gol, aos 76 minutos. Vestindo a camisa 7, o ex-atacante do Feyenoord recebeu com espaço, driblou e desferiu um chute forte de fora da área para o fundo da rede. O português Rafael Leão havia aberto o placar oito minutos antes.

Giménez, de 23 anos, desembarcou em Milão para substituir o espanhol Álvaro Morata, emprestado por um ano ao Galatasaray, numa transferência no valor de 32 milhões de dólares (cerca de R$ 190,6 milhões pela cotação atual).

O mexicano foi um dos destaques na janela de transferências do Milan, que também contratou João Félix e Kyle Walker, capitão do Manchester City, ambos titulares contra o Empoli.

Giménez, que entrou após o intervalo, mostrou mais uma vez as suas credenciais como artilheiro de alto nível, depois de marcar 65 gols em 105 jogos pelo Feyenoord em duas temporadas e meia.

Curiosamente, Milan e Feyenoord vão se enfrentar em Roterdã no jogo de ida dos playoffs de acesso às oitavas de final da Liga dos Campeões.

“Vai ser muito difícil, muito emocionante, porque o Feyenoord me deu muito”, declarou o mexicano à DAZN após a partida.

Contra o Milan, o Empoli terminou com dez jogadores devido à expulsão de Luca Marianucci após o gol de Leão.

O Milan, comandado por Sérgio Conceição, sobe ao sétimo lugar, a cinco pontos da quarta posição, a última que classifica para a próxima edição da Liga dos Campeões.

Ela é ocupada atualmente pela Juventus, que na sexta-feira abriu a rodada com uma vitória por 2 a 1 sobre o Como com uma dobradinha de Randal Kolo Muani, outra contratação que tem se mostrado acertada. Ele marcou cinco gols em três jogos.

– Show de Retegui –

No primeiro jogo do dia, a Atalanta recuperou a sua melhor versão ao vencer por 5 a 0 em sua visita ao Verona com quatro gols do ítalo-argentino Mateo Retegui.

A ‘Dea’ vinha de uma derrota no meio da semana na Copa da Itália para o Bologna (1-0) e apesar do massacre deste sábado esta foi apenas a terceira vitória nos últimos onze jogos (três derrotas e cinco empates).

Retegui, que estava no topo da artilharia antes do jogo, já havia conseguido um hat-trick antes do intervalo, e completou o seu ‘Poker-trick’ na segunda etapa (56′). Agora ele acumula 20 gols em 24 rodadas do campeonato italiano.

“Era importante abordar este jogo de cabeça erguida. Respondemos bem depois da eliminação na Copa da Itália diante do Bologna”, disse Retegui, que conquistou o seu primeiro poker na Serie A, o primeiro na competição desde o alcançado na temporada passada pelo capitão da Inter de Milão, Lautaro Martínez, contra a Salernitana.

Com 50 pontos, o time de Bérgamo está a um da Inter de Milão, que joga em casa contra a Fiorentina na segunda-feira, e quatro atrás do líder Napoli (54), que recebe a Udinese no domingo.

Em outro jogo deste sábado, um duelo entre times do meio da tabela, o Torino (11º)empatou em casa com o Genoa (12º) em 1 a 1.

— Jogos da 24ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Como – Juventus 1 – 2

– Sábado:

Hellas Verona – Atalanta 0 – 5

Empoli – Milan 0 – 2

Torino – Genoa 1 – 1

– Domingo:

(08h30) Unione Venezia – Roma

(11h00) Lazio – Monza

Cagliari – Parma

(14h00) Lecce – Bologna

(16h45) Napoli – Udinese

– Segunda-feira:

(16h45) Inter – Fiorentina

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 54 23 17 3 3 38 16 22

2. Inter 51 23 15 6 2 56 22 34

3. Atalanta 50 24 15 5 4 54 26 28

4. Juventus 43 24 10 13 1 41 21 20

5. Fiorentina 42 23 12 6 5 40 23 17

6. Lazio 42 23 13 3 7 40 31 9

7. Milan 38 23 10 8 5 35 24 11

8. Bologna 37 22 9 10 3 35 27 8

9. Roma 31 23 8 7 8 34 29 5

10. Udinese 29 23 8 5 10 28 36 -8

11. Torino 28 24 6 10 8 25 28 -3

12. Genoa 27 24 6 9 9 22 33 -11

13. Lecce 23 23 6 5 12 18 41 -23

14. Hellas Verona 23 24 7 2 15 26 53 -27

15. Como 22 24 5 7 12 28 40 -12

16. Cagliari 21 23 5 6 12 24 38 -14

17. Empoli 21 24 4 9 11 22 35 -13

18. Parma 20 23 4 8 11 29 42 -13

19. Unione Venezia 16 23 3 7 13 22 38 -16

20. Monza 13 23 2 7 14 20 34 -14

./bds/jr/dam/pm/aam