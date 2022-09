Milan vence dérbi agitado contra Inter por 3 a 2

Ansa 03/09/2022 - 15:20 Compartilhe

MILÃO, 3 SET (ANSA) – O Milan venceu um movimentado dérbi contra a Inter de Milão por 3 a 2 neste sábado (3) e assumiu a liderança provisória da Série A da Itália.







Apesar do mando de campo rossonero no San Siro, o time nerazzurro abriu o placar aos 21 minutos do primeiro tempo, com Brozovic.

No entanto, Rafael Leão empatou aos 28, enquanto Giroud deu a virada para o Milan aos nove do segundo tempo. Seis minutos depois, Leão ampliou para o atual campeão da Série A.

Já aos 21, Dzeko descontou para a Inter, que ainda pressionou na reta final da partida, mas parou no goleiro Maignan.

Com a vitória, o Milan assumiu a liderança provisória da Série A, com 11 pontos.

Lazio e Napoli ainda jogam neste sábado e também podem chegar aos mesmos 11, enquanto Atalanta e Roma visitam Monza e Udinese, respectivamente, neste domingo (4) e podem subir para 13 pontos.

Já a Inter segue com nove, ao lado da Juventus. (ANSA).