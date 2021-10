Milan vence de virada o Hellas Verona e assume liderança do Italiano

O Milan vai dormir na liderança do Campeonato Italiano após vencer de virada o Hellas Verona por 3 a 2, neste sábado, pela 8ª rodada da competição.

Jogando no San Siro, os milaneses viram os visitantes saírem na frente graças aos gols de Gianluca Caprari (no minuto 9) e o tcheco Antonin Barak, em cobrança de pênalti (24).

A reação dos donos da casa veio somente no segundo tempo, com o francês Olivier Giroud (58), o costa-marfinense Franck Kessié (de pênalti, 75) e Koray Günter (contra) balançando as redes adversárias.

Com este resultado, a equipe de Milão assumiu a liderança provisória do campeonato, chegando aos 22 pontos, um a mais que o agora segundo colocado Napoli, que no domingo recebe o Torino.

Mais cedo, a Lazio derrotou também de virada Inter de Milão por 3 a 1, em Roma.

Os visitantes abriram o placar do estádio Olímpico com o croata Ivan Perisic cobrando pênalti (12). Já os gols do time da capital italiana foram marcados por Ciro Immobile (64, de pênalti), o brasileiro Felipe Anderson (81) e Sergej Milinkovic-Savic (90+1)

— Jogos e resultados da 8ª rodada do Campeonato Italiano

– Sábado:

Spezia – Salernitana 2 – 1

Lazio – Inter 3 – 1

Milan – Hellas Verona 3 – 2

– Domingo:

(07h30) Cagliari – Sampdoria







(10h00) Udinese – Bologna

Empoli – Atalanta

Genoa – Sassuolo

(13h00) Napoli – Torino

(15h45) Juventus – Roma

– Segunda-feira:

(15h45) Unione Venezia – Fiorentina

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Milan 22 8 7 1 0 18 7 11

2. Napoli 21 7 7 0 0 18 3 15

3. Inter 17 8 5 2 1 23 11 12

4. Roma 15 7 5 0 2 16 8 8

5. Lazio 14 8 4 2 2 18 13 5

6. Fiorentina 12 7 4 0 3 10 11 -1

7. Juventus 11 7 3 2 2 11 10 1

8. Atalanta 11 7 3 2 2 10 9 1

9. Bologna 11 7 3 2 2 12 14 -2

10. Empoli 9 7 3 0 4 9 12 -3

11. Torino 8 7 2 2 3 9 7 2

12. Udinese 8 7 2 2 3 9 11 -2

13. Hellas Verona 8 8 2 2 4 17 17 0

14. Sassuolo 7 7 2 1 4 7 9 -2

15. Spezia 7 8 2 1 5 10 20 -10

16. Sampdoria 6 7 1 3 3 10 13 -3

17. Genoa 5 7 1 2 4 10 16 -6

18. Unione Venezia 5 7 1 2 4 5 12 -7

19. Salernitana 4 8 1 1 6 6 17 -11

20. Cagliari 3 7 0 3 4 8 16 -8

