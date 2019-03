Milan vence Chievo e se mantém na terceira colocação

SÃO PAULO, 09 MAR (ANSA) – O Milan assegurou a terceira colocação da Série A após derrotar neste sábado (9) o Chievo por 2 a 1, no Estádio Marc’Antonio Bentegodi, em Verona, pela 27ª rodada do Campeonato Italiano.

Mesmo jogando fora de casa, o Milan começou melhor a partida e abriu o placar aos 31 minutos, com um golaço de falta do meio-campista argentino Lucas Biglia.

A equipe rossonera tirou o pé do acelerador e deixou o Chievo crescer no confronto. No 41º minuto, Mehdi Léris cruzou dentro da área e Perparim Hetemaj empatou o confronto ao acertar de cabeça o cantinho do goleiro Gianluigi Donnarumma.

O Milan voltou a ficar na frente do placar logo no começo da etapa final. O atacante polonês Krzysztof Piatek aproveitou o passe de cabeça de Samu Castillejo e empurrou para o fundo da rede.

O time visitante só não ampliou o placar por conta da falta de pontaria de seus atacantes. O marfinense Franck Kessié perdeu uma boa oportunidade no final do confronto.

Com a vitória, o Milan chegou aos 51 pontos e conseguiu manter a terceira colocação do Campeonato Italiano. O Chievo, por sua vez, amarga a última posição da tabela, com apenas 10 pontos.

Na próxima rodada, a equipe rossonera enfrentará no dia 17 de março a Inter de Milão, no San Siro. No mesmo dia, o clube gialloblu visitará a Atalanta, em Bérgamo.(ANSA)