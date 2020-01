Milan vence Cagliari fora de casa com gol de Ibra

ROMA, 11 JAN (ANSA) – Com um gol de Zlatan Ibrahimovic, o Milan derrotou a sensação Cagliari fora de casa por 2 a 0, neste sábado (11), e encerrou uma sequência de três jogos sem vitória na Série A.

O placar foi aberto logo no início da segunda etapa, com Rafael Leão. Já aos 19 minutos, Ibrahimovic, em sua primeira partida como titular no retorno ao Milan, aproveitou cruzamento rasteiro de Theo Hernández e mandou para a rede.

Esse foi o primeiro gol do atacante sueco na Série A desde 6 de maio de 2012, também pelo Milan, em uma derrota de 4 a 2 para a Inter de Milão.

Com a vitória, o clube rossonero chegou a 25 pontos, na oitava posição, mas ainda pode ser ultrapassado até o fim da 19ª rodada. O Cagliari, que está em sexto, fechando a zona de classificação para a Liga Europa, tem 29. (ANSA)