Milan tem interesse em Firpo, lateral esquerdo do Barcelona Jornalista italiano garante que time italiano coloca jogador do Barça na mira para a janela de transferências de janeiro

Segundo o jornalista italiano Antonio Vitiello, colaborador de portais como Tuttomercado e Corriere dello Sport, o Milan está atrás da contratação do lateral esquerdo Junior Firpo, do Barcelona. Segundo Vitiello, os dois gigantes europeus conversam para acertar a transferência do jogador.

O Milan vai manter a liderança do Italiano? Veja a tabela

O Milan está na busca por um lateral esquerdo, visto que seu titular, Theo Hernández, está sobrecarregado na função, e o clube costuma usar o lateral direito, Diogo Dalot, improvisado pela esquerda em algumas ocasiões. A contratação de Firpo serviria também para o clube ter um refúgio em uma possível saída de Hernández, alvo de muitas equipes européias.

Junior Firpo chegou ao Barcelona em 2019, e está em sua segunda temporada no clube espanhol. Aos 24 anos, atuou 33 ocasiões, marcando em apenas uma ocasião. O lateral esquerdo costuma ser membro do banco de reservas, visto que Jordi Alba comanda a posição há anos no Barça.

Líder do Campeonato Italiano, o Milan enfrenta nesta segunda-feira o Cagliari fora de casa, às 16:45h (de Brasília), em partida válida pela 18ª rodada da Serie A Italiana. Quem jogará pela lateral esquerda não será Theo Hernández, lesionado para a partida, mas sim Diogo Dalot.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também