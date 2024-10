Milan tem gol olímpico e show de holandês para vencer a 1ª na Liga dos Campeões

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/10/2024 - 15:47 Para compartilhar:

Com um gol olímpico e um show do holandês Reijnders, o Milan enfim venceu a primeira nesta edição da Liga dos Campeões. Em casa, o time italiano superou o Club Brugge por 3 a 1, jogando com um a mais em campo desde o fim do primeiro tempo, nesta terça-feira. Pulisic foi o autor do gol de escanteio, enquanto Reijnders anotou os demais gols da equipe anfitriã.

Vindo de duas derrotas, o time de Milão somou seus três primeiros pontos na tabela e agora começa a sonhar com a vaga no mata-mata do torneio continental. Pelo novo formato desta fase da Liga dos Campeões, avançam diretamente somente os oito primeiros colocados. E, para os times que terminem esta fase entre a 9ª e a 24ª posições, há a necessidade de uma disputa de playoffs para garantir a vaga nas oitavas de final.

O Club Brugge também está nesta briga. A equipe belga vinha de uma vitória e uma derrota, agora com chances de terminar esta terceira rodada fora da zona de classificação aos playoffs.

O Milan começou a partida levando sustos na defesa. O time belga buscava mais o ataque e levou perigo em dois momentos nos primeiros minutos da partida. Em um deles, aos 7, carimbou o travessão. O time da casa tentava responder pelos lados do campo. Enquanto Rafael Leão se insinuava pela esquerda, Pulisic ameaçava pela direita, levando um pouco mais de risco à defesa belga.

Sem sucesso nas tramas ofensivas, a equipe italiana abriu o placar com um gol de bola parada, de escanteio. Pulisic foi o autor do gol olímpico, aos 33. Na cobrança do tiro de canto, a bola passou por todo mundo na primeira trave e entrou direto.

A situação se tornou ainda mais favorável aos anfitriões quando Onyedika foi expulso de campo por acertar um pisão em Theo Hernández na reta final do primeiro tempo, após revisão do VAR.

Apesar da vantagem numérica em campo, o Milan viu o Club Brugge buscar o empate aos 5 minutos do segundo tempo. Uma boa trama da equipe belga culminou em gol de Sabbe. O goleiro Mike Maignan pediu impedimento de Ferran Jutglà, que não participou diretamente da jogada, mas estava à frente do goleiro.

Passado o susto, o Milan reagiu sob a liderança de Reijnders. Ele colocou a equipe da casa na frente novamente aos 15. E anotou o terceiro dez minutos depois, tranquilizando a torcida italiana.

Francesco Camarda, de apenas 16 anos, chegou a balançar as redes quase nos acréscimos. Mas a arbitragem anulou o lance por impedimento. Isso não impediu o italiano de se tornar o mais jovem da história do Milan a entrar em campo na Liga dos Campeões.

MONACO GOLEIA

Em outro jogo iniciado no mesmo horário, o Monaco goleou o Estrela Vermelha por 5 a 1, com dois gols de Minamino, um de Embolo, um de Singo e outro de Akliouche, diante de sua torcida. Embolo chegou a ter um gol anulado com ajuda do VAR.

Foi a segunda vitória da equipe que disputa o Campeonato Francês. O resultado mantém o Monaco na briga pela classificação direta às oitavas de final da Liga dos Campeões. E deixa a equipe sérvia, agora com três derrotas em três jogos, cada vez mais perto da eliminação precoce.