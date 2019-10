Milan supera SPAL em casa e vence a primeira sob o comando de Pioli

O Milan conquistou a primeira vitória sob o comando do técnico Stefano Pioli ao superar o SPAL por 1 a 0, no San Siro, no duelo que concluiu a décima rodada do Campeonato Italiano. O time havia perdido uma partida e empatado outra com o seu novo treinador.

Os ex-flamenguistas Léo Duarte e Lucas Paquetá foram titulares no Milan, enquanto o SPAL escalou outro brasileiro, Gabriel Strefezza. Na primeira etapa, que terminou sem gols, o espanhol Samu Castillejo acertou a trave pelo time da casa.

O gol do triunfo do Milan foi marcado pelo também espanhol Suso, que iniciou o duelo no banco de reservas e substituiu seu compatriota, tendo sido acionado aos 12 minutos da etapa final. Aos 18, em cobrança de falta, definiu a vitória da sua equipe e encerrou um longo período sem gols, que vinha desde a temporada 2018/2019 – o último havia sido em 19 de maio.

Com o triunfo, o quarto na competição, o Milan chegou aos 13 pontos, na décima posição. Já o SPAL é o penúltimo colocado, com apenas sete. No domingo, o Milan voltará a jogar no San Siro, diante da Lazio. No dia seguinte, o SPAL receberá a Sampdoria.