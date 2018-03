Milan sofre, mas vira no segundo tempo e vence o Chievo no Campeonato Italiano

Em duelo emocionante neste domingo, com duas viradas no placar, o Milan contou com um gol no fim do atacante português André Silva para derrotar o Chievo por 3 a 2, no San Siro, em duelo válido pela 29ª rodada do Campeonato Italiano.

O sofrido resultado em casa levou o Milan aos 50 pontos – a cinco da zona de classificação à Liga dos Campeões – e o manteve na sexta colocação. Já o Chievo segue com 25, lutando contra o rebaixamento.

Contando com o apoio de sua torcida, o Milan parecia que despacharia o Chievo com facilidade. Logo aos dez minutos, após o goleiro espalmar cruzamento rasteiro para o meio da área, o turco Hakan Calhanoglu dominou sozinho e só tocou para as redes.

O Milan, contudo, desconcentrou após o rápido gol. E o Chievo chegou à virada em menos de dois minutos, marcando aos 33 e aos 34, respectivamente com o polonês Mariusz Stepinski e com o atacante Roberto Inglese, este após acertar bom chute no ângulo.

Convocado para a seleção italiana no sábado, o atacante Patrick Cutrone demonstrou que realmente vive um bom momento. Aos seis minutos do segundo tempo, ele aproveitou novo rebote do goleiro e empatou o duelo. E, já aos 36, o português André Silva definiu a vitória do Milan após bate-rebate em cobrança de escanteio. Franck Yannick Kessie ainda desperdiçou um pênalti nos acréscimos, mas o gol não fez falta.

Se o Milan teve dificuldades, a Roma fez a sua parte com tranquilidade. Superou o Crotone por 2 a 0, fora de casa, com gols de El Shaarawy e Nainggolan, um em cada tempo.

Classificada às quartas de final da Liga dos Campeões, após eliminar o Shakhtar Donetsk, a equipe também faz uma boa campanha no Italiano. Está em terceiro, agora com 59 pontos.

Ainda neste domingo, o Atalanta massacrou o Verona fora de casa e goleou por 5 a 0. Destaque para o esloveno Josip Ilicic, autor de três gols. Já a Fiorentina superou o Torino por 2 a 1, mesmo placar da vitória do Cagliari sobre o lanterna Benevento, ambos também fora de casa.