Milan sofre, mas vence clássico lombardo e sobe na tabela

ROMA, 14 JAN (ANSA) – Em um jogo atrasado da Série A, o Milan não teve vida fácil diante do Como no estádio Giuseppe Sinigaglia, mas buscou a virada e conquistou uma importante vitória por 2 a 1 no clássico lombardo.

Após um primeiro tempo sem gols, o biancoblù começou melhor a etapa final e abriu o placar com Assane Diao, que acertou um potente chute rasteiro para superar Mike Maignan.

A desvantagem obrigou o rossonero a ir com tudo para o ataque e a tática trouxe resultado, pois conseguiu reverter sua situação em cinco minutos. Os jogadores Theo Hernández e Rafael Leão foram os responsáveis pela virada milanista.

Com o resultado, o Milan voltou a vencer depois de dois empates seguidos e ultrapassou o Bologna na classificação, já que alcançou os 31 pontos, dois a mais em relação ao rossoblù, que ainda entrará em campo pela 19ª rodada.

O Como, liderado por Cesc Fàbregas, está em 16º, com 19 pontos, e segue ameaçado pela zona do rebaixamento, pois apenas um ponto separa os lombardos do Cagliari, que abre a parte vermelha da tabela. (ANSA).