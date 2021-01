Milan sofre derrota em casa, mas continua líder graças a empate da Inter de Milão

Os dois primeiros colocados do Campeonato Italiano tropeçaram neste sábado pela 19.ª rodada, a última do primeiro turno. Para o líder Milan, seria a oportunidade de se consolidar na ponta, mas a derrota por 3 a 0 contra a Atalanta, em casa, pôs a posição em risco. A Inter de Milão, por sua vez, não soube aproveitar o tropeço do rival e empatou sem gols contra o Udinese, em Údine.

A Atalanta, que não vê uma derrota há 10 rodadas, enfrentou o Milan, no estádio San Siro, e levou outra vitória para casa. Com ótima atuação, a equipe de Bérgamo soube aproveitar as chances e manteve o embalo. O placar foi aberto aos 25 minutos com cabeceio de Romero, sem qualquer chance de defesa por parte do goleiro Donnarumma. Mais adiante, em jogada de perigo, o atacante Ilicic impediu o lance que seria para Ibrahimovic e frustrou o empate.

Na segunda etapa, a Atalanta manteve a atuação ofensiva e logo pôde aumentar a vantagem. Kessié, ao disputar a bola, deu uma cotovelada em Ilicic e foi marcado pênalti. A cobrança foi feita pelo próprio atacante, que bateu cruzado.

A reação do Milan veio com Mandzukic, que finalizou, mas foi defendido pelo goleiro Gollini. Os donos da casa continuaram buscando chances de diminuir a vantagem, mas sem sucesso. O lance final para ratificar a vitória da Atalanta veio com jogada de Zapata, que recebeu a bola em frente ao gol e balançou as redes novamente, fechando a vitória.

Já a Inter de Milão, por sua vez, não conseguiu aproveitar a chance de vencer e atingir a ponta da tabela de classificação. O desempenho da equipe comandada pelo técnico Antonio Conte não foi o necessário para vazar a defesa do Udinese. A energia que faltou à equipe sobrou para o técnico, que foi expulso do campo após reclamações fortes ao árbitro Fabio Maresca.

Com os resultados, a Atalanta sobe para a quarta posição com 36 pontos, enquanto que o líder Milan mantém os 43. Já a Inter de Milão se mantém na segunda posição com 41 pontos e a Udinese salta à 13.ª posição, com 18.

