Milan só empata com penúltimo colocado e amplia sequência negativa no Italiano

A fase do Milan não é nada boa, e foi ampliada nesta quarta-feira, na abertura da 18.ª rodada do Campeonato Italiano. No dia seguinte ao Natal, os torcedores da equipe não tiveram o que comemorar, diante do empate sem gols com o penúltimo colocado Frosinone, fora de casa.

O resultado ampliou a péssima fase vivida pelo clube. Nas últimas cinco partidas, foram três empates por 0 a 0 e duas derrotas, incluindo a diante do Olympiacos, que causou a eliminação na Liga Europa. O retrospecto recente coloca a equipe na quinta colocação do Italiano, com 28 pontos, fora da zona de classificação para a Liga dos Campeões.

Já o Frosinone chegou ao sétimo empate neste Italiano e, com apenas uma vitória, soma dez pontos, na penúltima colocação. Neste sábado, a equipe encara justamente o lanterna do campeonato, o Chievo, fora de casa, enquanto o Milan pega o SPAL, no Giuseppe Meazza.

Gonzalo Higuaín passou em branco novamente nesta quarta e segue decepcionando com a camisa do Milan, mas é o técnico Gennaro Gattuso quem fica mais pressionado. Nas últimas semanas, ele foi bastante questionado sobre o mau momento da equipe e viu os rumores sobre uma possível demissão ganharem força.