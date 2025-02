Milan segue em queda livre com derrota para Bologna (2-1) em jogo adiado do Italiano

O Milan se complicou ainda mais na corrida pela classificação para a próxima Liga dos Campeões com a derrota por 2 a 1 na visita ao Bologna, nesta quinta-feira (27), num jogo que havia sido adiado em outubro, da 9ª rodada da Serie A.

Os ‘rossoneri’ estão em oitavo lugar com 41 pontos, oito atrás da quarta posição, que é ocupada pela Juventus. O Bologna, por sua vez, soma agora 44 pontos e é sexto, a cinco do cobiçado quarto lugar.

A derrota em Bolonha coloca o treinador português do Milan, Sérgio Conceição, numa situação muito delicada. Ele já vinha sendo muito questionado depois da derrota de sábado para o Torino (2-1).

Na semana passada, o Milan foi eliminado no playoff da Liga dos Campeões pelo holandês Feyenoord.

O jogo desta quinta-feira não começou mal para o Milan, que abriu o placar pouco antes do intervalo por meio do português Rafael Leão (43′).

Depois de vários ataques perigosos, o Bologna finalmente foi recompensado pela persistência com um gol do argentino Santiago Castro no início do segundo tempo (47′). Dan Ndoye marcou o gol da vitória da equipe da Emilia-Romagna na reta final da partida (82′).

Este jogo deveria inicialmente ter sido disputado no dia 24 de outubro, mas foi adiado por motivos meteorológicos, após inundações em Bolonha e região.

“Ainda acreditamos [na classificação para a Liga dos Campeões]. Faltam muitas partidas e as equipes podem perder pontos. Só temos que fazer o nosso trabalho, que é vencer jogos”, declarou Rafael Leão.

Na sexta-feira começa a 27ª rodada do campeonato italiano, onde no sábado será disputado o confronto de maior destaque em que o Napoli (2º) recebe a Inter de Milão (1º).

Antes desse duelo, a vantagem da Inter é de apenas um ponto.

— Jogo adiado da 9ª rodada do Campeonato Italiano

– Quinta-feira:

Bologna – Milan 2 – 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 57 26 17 6 3 59 24 35

2. Napoli 56 26 17 5 4 42 21 21

3. Atalanta 54 26 16 6 4 59 26 33

4. Juventus 49 26 12 13 1 43 21 22

5. Lazio 47 26 14 5 7 47 34 13

6. Bologna 44 26 11 11 4 40 32 8

7. Fiorentina 42 26 12 6 8 41 28 13

8. Milan 41 26 11 8 7 38 28 10

9. Roma 40 26 11 7 8 40 29 11

10. Udinese 36 26 10 6 10 33 37 -4

11. Torino 31 26 7 10 9 29 32 -3

12. Genoa 30 26 7 9 10 24 34 -10

13. Como 28 26 7 7 12 32 41 -9

14. Hellas Verona 26 26 8 2 16 27 54 -27

15. Cagliari 25 26 6 7 13 26 40 -14

16. Lecce 25 26 6 7 13 18 42 -24

17. Parma 23 26 5 8 13 32 45 -13

18. Empoli 21 26 4 9 13 22 43 -21

19. Unione Venezia 17 26 3 8 15 22 41 -19

20. Monza 14 26 2 8 16 21 43 -22

