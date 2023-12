Milan se consolida no ‘pódio’ do Italiano com vitória suada sobre o Sassuolo

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 30/12/2023 - 17:02 Para compartilhar:

O Milan venceu com dificuldades em casa o Sassuolo (1-0), neste sábado (30), pela 18ª rodada da Serie A, se consolidando assim como terceiro colocado na tabela do campeonato italiano.

Os ‘rossoneri’ mantêm três pontos de vantagem sobre a quarta colocada, a Fiorentina, que na sexta-feira venceu o Torino (10º) por 1 a 0 e alcançou os lombardos em pontos, que agora mais uma vez se distanciam nessa briga.

No primeiro tempo, o Milan teve várias chances claras, mas não conseguiu convertê-las em gol. O time teve dois tentos anulados por impedimento, marcados pelo argelino Ismaël Bennacer (7′) e pelo português Rafael Leão (31′).

Foi preciso esperar até o final do jogo para que o único gol fosse marcado. Uma bola de Bennacer, desviada pela defesa do Sassuolo, acabou nos pés do atacante americano Christian Pulisic que, sozinho, não perdoou o goleiro visitante (59′).

Os jogadores comandados por Stefano Pioli continuaram a pressionar e Alessandro Florenzi esteve perto de marcar aos 78 minutos, mas seu chute foi para fora por pouco.

A vitória recoloca o Milan no caminho da vitória, após o empate em 2 a 2 na semana passada em visita à Salernitana.

O Sassuolo é décimo sexto com 16 pontos, apenas dois acima da zona de rebaixamento.

Nas demais partidas, o destaque foi a dura derrota de 3 a 0 sofrida pelo Bologna (5º) no campo da Udinese (15ª), que foi imposta com os gols do argentino Roberto Pereyra (23′), Lorenzo Lucca (48′) e do também argentino Martín Payero (52′).

O Bologna, revelação do início de temporada na Itália, vê ser interrompida sua sequência de quatro vitórias consecutivas, contando a Serie A e a Copa da Itália.

A Atalanta (6º) aproveitou para ficar a dois pontos do quinto lugar, com a vitória por 1 a 0 sobre o Lecce (13º).

A lanterna Salernitana (20ª) conquistou uma importante vitória (1-0) na casa de um adversário direto na luta pela permanência, o Hellas Verona (17º). Também diminuiu a desvantagem em relação ao Cagliari (18º) e ao Empoli (19º), que empataram em 0 a 0 na partida em que se enfrentaram.

Com 12 pontos, a Salernitana está a um ponto do Empoli e a dois de Cagliari e Hellas Verona. Este último abre a zona de salvação no campeonato italiano.

— Jogos da 18ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

– Sexta-feira:

Napoli – Monza 0 – 0

Fiorentina – Torino 1 – 0

Lazio – Frosinone 3 – 1





Genoa – Inter 1 – 1

– Sábado:

Atalanta – Lecce 1 – 0

Udinese – Bologna 3 – 0

Cagliari – Empoli 0 – 0

Milan – Sassuolo 1 – 0

Hellas Verona – Salernitana 0 – 1

Juventus – Roma

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 45 18 14 3 1 42 8 34

2. Juventus 40 17 12 4 1 26 11 15

3. Milan 36 18 11 3 4 32 20 12





4. Fiorentina 33 18 10 3 5 27 18 9

5. Bologna 31 18 8 7 3 21 15 6

6. Atalanta 29 18 9 2 7 29 20 9

7. Roma 28 17 8 4 5 30 19 11

8. Napoli 28 18 8 4 6 28 21 7

9. Lazio 27 18 8 3 7 21 19 2

10. Torino 24 18 6 6 6 15 18 -3

11. Monza 22 18 5 7 6 16 18 -2

12. Genoa 20 18 5 5 8 19 23 -4

13. Lecce 20 18 4 8 6 19 24 -5

14. Frosinone 19 18 5 4 9 23 31 -8

15. Udinese 17 18 2 11 5 18 28 -10

16. Sassuolo 16 18 4 4 10 25 33 -8

17. Hellas Verona 14 18 3 5 10 15 24 -9

18. Cagliari 14 18 3 5 10 16 31 -15

19. Empoli 13 18 3 4 11 10 30 -20

20. Salernitana 12 18 2 6 10 15 36 -21

