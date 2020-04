Milan promove entrega de alimentos e máscaras a torcedores com mais de 65 anos

Na Itália, um dos países que mais sofre com a pandemia do novo coronavírus, os clubes de futebol têm ajudado no que podem no combate à doença. Nesta sexta-feira, o Milan começou a fazer entrega de caixas com alimentos, máscaras e produtos de higiene a seus torcedores com mais de 65 anos inscritos no programa de sócio-torcedor do clube.

O clube de Milão decidiu por aderir à iniciativa solidária lançada há algumas semanas pela Roma, que passou a fornecer pacotes com água, massas, sobremesas, medicamentos, máscaras e até cerveja aos seus torcedores de pelo menos 75 anos. Os idosos são considerados grupo de risco da covid-19 e, por não poderem sair de casa, são os que mais precisam de ajuda durante a quarentena para conseguir mantimentos.

“A partir desta sexta-feira é feita a entrega por parte do Milan de duas mil caixas com mantimentos básicos para a sobrevivência, máscaras e objetos milanistas personalizados aos sócio-torcedores com mais de 65 anos, uma categoria particularmente vulnerável durante esta emergência da covid-19”, informou o clube italiano em comunicado oficial.

Nas últimas semanas, diversos times do futebol italiano promoveram doações, bem como captaram recursos e lançaram projetos de solidariedade para amparar seus torcedores mais necessitados. Jogadores do Bologna, por exemplo, fizeram videoconferências com seus torcedores mais solitários a fim de amenizar a solidão durante esse período de isolamento social.

“Os pacotes solidários serão entregues diretamente nas respectivas residências dos destinatários, um gesto que traduz o sentimento de união e pertencimento que está no centro dos valores do clube”, conclui a nota.