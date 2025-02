Milan para em muralha sérvia, perde para o Torino e vê fim de série positiva no Italiano

A sequência de quatro partidas de invencibilidade do Milan no Campeonato Italiano caiu neste sábado, no Estádio Olímpico Grande Torino, em Turim, com a derrota por 2 a 1 para o Torino, pela 26ª rodada. Os visitantes tiveram mais volume de jogo, mas pararam em suas falhas defensivas e na atuação de gala do goleiro Milinkovic-Savic, que defendeu até pênalti.

Assim, o Milan perdeu a chance de ultrapassar a Fiorentina na tabela e permanece na sétima posição, com 41 pontos. O Torino, por sua vez, chegou a 31, no meio da tabela.

O conjunto grená entrou em campo com o objetivo claro de interromper a má fase – não vencia há três rodadas – e, com tabelinhas e lançamentos longos, tomou a iniciativa de atacar. A pressão inicial surtiu efeito e, logo aos 5 minutos, o time da casa abriu o placar em gol contra de Thiaw.

O tento acordou a equipe do técnico Sérgio Conceição, que passou a se movimentar melhor em campo e criar as melhores oportunidades. O que o Milan não esperava era encontrar um paredão sérvio pela frente, Milinkovic-Savic, que tirava qualquer tentativa milanista de igualar o placar. Nem mesmo o pênalti cobrado por Pusilic, aos 32 minutos, passou pelo goleiro, que se esticou no seu canto esquerdo para fazer a defesa.

O panorama não mudou na etapa final e o Milan continuou martelando a defesa grená em busca do empate. A equipe do técnico Paolo Vanoli segurava as investidas dos visitantes com segurança e, quando a bola passava, Milinkovic-Savic fazia sua parte, segurando finalizações certeiras de João Félix e Fofana.

Aos 25 minutos, João Félix mandou a bola fora do alcance do sérvio, mas carimbou o travessão. Três minutos depois, após muita insistência, Reijnders aproveitou o rebote na área e encheu o pé para, enfim, vazar a muralha do Torino.

Os atletas do Milan, porém, mal tiveram tempo de comemorar o empate e respirarem mais aliviados. Aos 30 minutos, Sanabria sofreu falta na intermediária, levantou e tocou rapidamente para Gineitis, que invadiu a área sem marcação e bateu cruzado para superar Maignan.

Os últimos minutos do confronto foram de pressão absoluta do time vermelho e preto. Conceição gastou suas últimas substituições para povoar o setor ofensivo e dar novo gás à equipe, mas o Torino se segurou até o apito final.

Mais cedo, neste sábado, a Lazio desperdiçou uma ótima oportunidade de se aproximar dos líderes do Italiano. A equipe de Roma foi superior em campo, mas não saiu do 0 a 0 com o vice-lanterna Venezia, fora de casa, e poderá perder o quarto lugar para a Juventus, que visita o Cagliari, neste domingo, às 16h45 (horário de Brasília). O Venezia continua ameaçado, com apenas 17 pontos.

No estádio Ennio Tardini, o anfitrião Parma derrotou o Bologna por 2 a 0, com gols de Bonny, de pênalti, no primeiro tempo, e Sohm, já na etapa complementar. O resultado positivo interrompeu uma série de quatro derrotas e sete partidas sem vencer do time da casa, que respira na briga contra o rebaixamento, com 23 pontos, fora da zona perigosa. O Bologna é o oitavo, com 41.