Milan oficializa contratação do atacante Morata, campeão da Eurocopa com a Espanha

Estadão Conteúdo - 19/07/2024 - 11:44

Titular da seleção da Espanha na conquista da Eurocopa, no domingo passado, Álvaro Morata foi oficializado como reforço do Milan nesta sexta-feira. O atacante de 31 anos assinou contrato de quatro anos, com opção de renovação por mais um ano, após o clube italiano desembolsar 13 milhões de euros (cerca de R$ 78 milhões).

Trata-se do valor da multa rescisória que constava no contrato de Morata com o Atlético de Madrid. O atacante, que vestirá a camisa de número sete, ganhou os holofotes nas últimas semanas por ser o capitão da jovem seleção espanhola na conquista da Eurocopa, disputada na Alemanha. Morata também foi alvo de críticas por parte da torcida em razão das atuações abaixo do esperado.

Pelo Atlético de Madrid, que vem de uma temporada apagada na Europa, o atacante marcou 21 gols por diferentes competições no último ano. Ele também tem passagens pelo Real Madrid, pela Juventus e pelo Chelsea, superando a marca de 200 gols por clubes e 36 pela seleção espanhola.

No Milan, que também foi discreto na última temporada europeia, Morata terá a missão de substituir o francês Olivier Giroud, que deixou o clube para reforçar o Los Angeles FC, nos Estados Unidos. Giroud foi um dos heróis da última grande conquista do time de Milão, o Campeonato Italiano, em 2022.

Na última temporada, o Milan foi vice-campeão italiano. No entanto, terminou a competição 19 pontos atrás da rival e campeã Inter de Milão. Por isso, o clube vem fazendo grandes mudanças para a nova temporada. E a principal delas foi a troca de treinador. Paulo Fonseca foi contratado para substituir Stefano Pioli.