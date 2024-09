Milan marca no fim, derruba Internazionale e encerra jejum em clássicos no Italiano

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/09/2024 - 18:00 Para compartilhar:

Sem se abalar pela torcida contra e pelo favoritismo da arquirrival, o Milan surpreendeu a Inter de Milão neste domingo, pela quinta rodada do Campeonato Italiano. Jogando como visitante no estádio Giuseppe Meazza, o Milan venceu por 2 a 1, com gol aos 44 minutos do segundo tempo, e encerrou um jejum de vitórias em clássicos. De quebra, impediu a Inter de alcançar a liderança da tabela.

O resultado levou o Milan para o sétimo lugar da tabela, com oito pontos. Ao mesmo tempo, acabou com um jejum de dois anos sem vencer a Inter. E também deu sobrevida ao emprego do técnico Paulo Fonseca, que iniciou a rodada sob pressão da torcida. Já a Inter ocupa o sexto lugar, logo à frente do rival, com a mesma pontuação. O Torino é o líder, com 11.

O clássico italiano foi disputado num contexto de baixa das duas equipes, que ainda não se encontraram no campeonato. Até mesmo a Inter, atual campeã, vinha de resultados e performances abaixo do esperado. A situação dos mandantes piorou diante do maior ímpeto demonstrado pelo arquirrival nos primeiros minutos da partida.

Logo aos 9 minutos, o Milan abriu o placar. Pulisic aproveitou vacilo do meio-campo da Inter, roubou a bola, disparou em direção à área e marcou um belo gol. O gol esquentou a partida, que passou a contar com muitas faltas duras e baixo nível técnico. Um desentendimento entre jogadores de ambos os times esfriou a partida, aos 12.

O jogo só voltou a ficar bom a partir dos 27 minutos, quando a Inter buscou o empate. O gol foi marcado por Dimarco ao aproveitar passe de Lautaro Martínez, dentro da área. Ele finalizou cruzado para as redes, numa bela jogada marcada por passes e lançamento precisos.

O gol marcou uma virada no panorama do confronto. A Inter ganhou confiança e, com o apoio da torcida, passou a jogar melhor e controlar a ações. O time mandante criou chances para virar o marcador, sem sucesso, nos minutos finais do primeiro tempo.

A etapa final resgatou o jogo morno dos primeiros 20 minutos da partida. As duas equipes de Milão exageravam na cautela e a partida se concentrava no meio-campo. Aos 20, a torcida da Inter levou um susto quando o árbitro marcou pênalti para o Milan. Ele havia anotado toque no braço de Lautaro Martínez, mas o VAR escancarou que a bola tocara somente no ombro do atacante argentino.

Apático, o Milan só acordou na reta final da partida, em lances protagonizados por Rafael Leão e Tammy Abraham. Na melhor delas, aos 31, Abraham recebeu lindo passe pela direita, dentro da área, e finalizou rente ao pé da trave, na melhor oportunidade de todo o segundo tempo até então.

Crescendo no jogo, o Milan assustava mais no ataque, enquanto a Inter parecia acuada em campo. Longe de ser favorito no clássico, o time visitante descolou o gol da vitória em lance de bola parada. Após cobrança de falta na área, o zagueiro Matteo Gabbia cabeceou para as redes, aos 44 minutos, e confirmou a vitória do Milan.

OUTROS RESULTADOS

Mais cedo, a Roma conquistou sua primeira vitória nesta edição do Italiano, logo na estreia do técnico Ivan Juric. Em casa, o time da capital aplicou 3 a 0 na Udinese, após uma série de quatro partidas sem triunfo. A sequência causou a demissão do técnico e ídolo Danielle De Rossi no meio de semana.

Dovbyk, Dybala, de pênalti, e Baldanzi marcaram os gols do confronto. A Roma chegou aos seis pontos, ocupando agora o meio da tabela. A Udinese continua em terceiro lugar, com 10 pontos.

De olho nas primeiras colocações, a Lazio não conteve o ritmo da Fiorentina e foi derrotado por 2 a 1, fora de casa. A equipe da capital figura na sétima colocações, enquanto o time de Florença é o 12º da classificação. E o Bologna aplicou o mesmo placar no Monza, longe do seu estádio, num duelo da parte inferior da tabela do Italiano.