Milan marca 4 gols em 29 minutos e goleia o Venezia pelo Campeonato Italiano

O Milan precisou de apenas 29 minutos no primeiro tempo para marcar quatro gols e golear o Venezia, neste sábado, no San Siro, em Milão, em duelo válido pela quarta rodada do Campeonato Italiano. Com os 4 a 0, o time milanês chegou aos cinco pontos, na oitava colocação. Já o Venezia é o lanterna com apenas um ponto ganho.

Deu tudo errado para o Venezia no primeiro tempo. O Milan não desperdiçou as oportunidades e marcou quatro gols. Logo aos dois minutos, Joronen falhou e Hernández abriu o placar para o time da casa.

Aos 16, nova bobeada da zaga do Venezia, desta vez após escanteio cobrado pela esquerda por Pulisic, e Fofana fez o segundo gol do Milan. O terceiro gol saiu aos 25. Joronen cometeu pênalti em Abraham e Pulisic bateu com categoria.

Ainda houve tempo para o quarto gol nos primeiros 45 minutos. O VAR flagrou pênalti em cima de Rafael Leão e Abraham aproveitou para deixar sua marca, aos 29.

O Milan, naturalmente, diminuiu o ritmo na etapa final. Aos poucos, o Venezia ganhou confiança para ir ao ataque e chegou a fazer um gol, aos 25 minutos, com Zampano, mas o árbitro, aconselhado pelo VAR, anulou a jogada por causa de uma falta no início do lance, que causou a expulsão de Nicolussi.

O Milan aproveitou para fazer alterações. Morata, que se recuperou de uma lesão muscular, entrou em campo para aprimorar a forma. O time fez o tempo passar e se poupou para os jogos futuros.

Nos outros dois jogos do Italiano deste sábado, dois empates. A líder Juventus ficou no 0 a 0 com o Empoli, fora de casa, e alcançou os oito pontos. Já Como e Bologna ficaram no 2 a 2.