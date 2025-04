Milan goleia Udinese e volta a vencer no Campeonato Italiano

ROMA, 11 ABR (ANSA) – O Milan derrotou a Udinese, por 4 a 0, nesta sexta-feira (11), no Estádio Friuli, em Udine, em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Italiano.

Jogando fora de casa, a equipe comandada por Sérgio Conceição abriu o placar com Rafael Leão, aos 42 do primeiro tempo, e Strahinja Pavlovic ampliou dois minutos depois.

Já na etapa final, o Milan não teve dificuldades e fechou a goleada com Theo Hernández e Tijjani Reijnders. Os rossoneri chegaram a marcar o quinto gol, mas a arbitragem anulou por impedimento.

Com a vitória, o time de Milão se mantém na nona posição, mas agora com 51 pontos, enquanto a Udinese permanece em 11º lugar, com 40.

Além disso, os rossoneri, que não venciam há três partidas, ficam mais perto de concorrer às vagas da Conference League, Europa League e Champions League, apesar de figurar no meio da tabela de classificação.

As duas equipes voltam ao campo na próxima rodada: o Milan recebe a Atalanta, no domingo (20), e a Udinese enfrenta o Torino, no dia 21 de abril. (ANSA).