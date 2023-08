Milan goleia Torino no Italiano; Roma perde para o Verona

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 26/08/2023 - 19:07 Compartilhe

Liderado por Christian Pulisic e Olivier Girou, o Milan goleou o Torino por 4 a 1 neste sábado (26) e manteve 100% de aproveitamento em duas rodadas do Campeonato Italiano.

Em seu primeiro jogo em San Siro, Pulisic abriu o placar para o time ‘rossonero’ aos 33 minutos, mas na sequência o Torino empatou com Perr Schuurs (36′).

Pouco antes do intervalo, Giroud recolocou o Milan na frente cobrando pênalti (43′) e Theo Hernández fez o terceiro nos acréscimos (45’+2).

No segundo tempo, o atacante francês fechou a goleada com mais um gol de pênalti (65′).

“Nossa ambição é ganhar o título, não podemos esconder isso, mas temos que manter a calma, é só o começo do campeonato. Este time tem muita qualidade e boas peças em todas as posições”, disse Giroud ao canal Sky Sport.

Com a vitória, o Milan soma seis pontos em duas rodadas e fica na liderança provisória da Serie A pelo melhor saldo de gols em relação ao Hellas Verona, que bateu a Roma por 2 a 1 e também se manteve 100%.

Os ‘giallorossi’, que na primeira rodada empataram em 2 a 2 com a Salernitana em casa, foram para o intervalo perdendo por 2 a 0, graças aos gols de Ondrej Duda (4′) e Cyril Ngonge (45’+3).

No segundo tempo, a Roma conseguiu diminuir com Houssem Aouar (56′), mas as esperanças de uma virada praticamente acabaram com a saída do argentino Paulo Dybala devido a problemas musculares (69′).

Em outros jogos do dia, o Frosinone venceu a Atalanta por 2 a 1 e o Monza bateu o por 2 a 0.

— Jogos da 2ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

– Sábado:

Frosinone – Atalanta 2 – 1

Monza – Empoli 2 – 0

Hellas Verona – Roma 2 – 1

Milan – Torino 4 – 1

– Domingo:

(13h30) Fiorentina – Lecce





Juventus – Bologna

(15h45) Napoli – Sassuolo

Lazio – Genoa

– Segunda-feira:

(13h30) Salernitana – Udinese

(15h45) Cagliari – Inter

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Milan 6 2 2 0 0 6 1 5

2. Hellas Verona 6 2 2 0 0 3 1 2

3. Fiorentina 3 1 1 0 0 4 1 3

4. Juventus 3 1 1 0 0 3 0 3

5. Napoli 3 1 1 0 0 3 1 2





6. Inter 3 1 1 0 0 2 0 2

7. Lecce 3 1 1 0 0 2 1 1

8. Atalanta 3 2 1 0 1 3 2 1

9. Monza 3 2 1 0 1 2 2 0

10. Frosinone 3 2 1 0 1 3 4 -1

11. Salernitana 1 1 0 1 0 2 2 0

12. Cagliari 1 1 0 1 0 0 0 0

13. Roma 1 2 0 1 1 3 4 -1

14. Torino 1 2 0 1 1 1 4 -3

15. Lazio 0 1 0 0 1 1 2 -1

16. Bologna 0 1 0 0 1 0 2 -2

. Sassuolo 0 1 0 0 1 0 2 -2

18. Genoa 0 1 0 0 1 1 4 -3

19. Udinese 0 1 0 0 1 0 3 -3

20. Empoli 0 2 0 0 2 0 3 -3

jr/pm/dam/cb

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias