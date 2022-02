Milan goleia Lazio (4-0) e vai disputar semifinais da Copa da Itália contra a Inter

O Milan segue em estado de graça depois de vencer a Lazio por 4 a 0 nesta quarta-feira, e com isso o dérbi milanês do último final de semana contra a Inter (vencido pelos rossoneri por 2 a 1) será reeditado nas semifinais da Copa da Itália.

A Inter não vence a competição desde 2011, enquanto o Milan desde 2003.

Dois gols do francês Olivier Giroud (41 e 45+1) e outros dois do português Rafael Leão (24) e do marfinense Franck Kessie (79) deram uma vitória retumbante aos jogadores comandados por Stefano Pioli, que se mostraram superiores ao longo de toda a partida.

Leão colocou os anfitriões na frente chutando por baixo do goleiro espanhol Pepe Reina, depois de conseguir penetrar na área adversária.

O português também foi o cérebro por trás do primeiro gol de seu companheiro de equipe Giroud. Depois de dar um belo drible na área, ele tocou para o francês para que ele apenas empurrasse a bola para o fundo da rede.

Giroud, que marcou dois gols na vitória sobre a Inter nos últimos 15 minutos do jogo da Serie A, recebeu outra bola após uma fantástica jogada iniciada pelo espanhol Brahim Díaz, que abriu para a esquerda para o francês Theo Hernández, que acabou chutando rasteiro e colocado.

Os jogadores de Maurizio Sarri foram para o vestiário abalados com a desvantagem, mas foi ainda mais complicado com a saída de seu astro Ciro Immobile devido a uma lesão.

O espanhol Pedro tentou marcar com vários disparos, mas sem sorte, até que Kessie fez o quarto após soltar uma bomba diante de Reina, que nada pôde fazer.

As duas últimas partidas das quartas de final serão entre Atalanta e Fiorentina na quinta-feira e Juventus, atual campeã, e Sassuolo.

— Jogos das quartas de final da Copa da Itália (horário de Brasília):

– Terça-feira:

(+) Inter – AS Roma 2-0

– Quarta-feira:

(+) AC Milan – Lazio 4-0

– Quinta-feira:

(14h00) Atalanta – Fiorentina

(17h00) Juventus – Sassuolo

(+) classificados para as semifinais

rsc/mcd/aam

