Milan goleia a Udinese em duelo de decepções do Italiano e sonha com vaga em torneios europeus

Uma das grandes decepções da temporada do Campeonato Italiano, o Milan ainda busca um final de competição digno e vai mantendo, mesmo que distante e remota, a esperança de buscar uma vaga na Liga Europa ou Liga Conferência. Nesta sexta-feira, a equipe visitou a Udinese, também com campanha frustrante, e goleou por 4 a 0, se mantendo na nona colocação.

Restando seis jogos, o Milan teria de fazer uma reta final de italiano perfeita e ainda contar com tropeços da concorrência para alcançar ao menos o sexto lugar. São quatro pontos de distância para a Lazio – ainda atua na rodada – e cinco da Juventus, a quinta e hoje na Liga Europa. Roma e Fiorentina ainda apareceu na frente do Milan.

Em Údine, o Milan apostou nas saídas em velocidade e fez uma reta final de primeiro tempo em alto estilo para levar uma vantagem gigante de 2 a 0 no placar com seus gols saindo após os 40 minutos.

Aos 42, Rafael Leão recebeu na entrada da área e bateu colocado. Belo gol para abrir o marcador. Aos 45 foi a vez de Pavlovic ampliar, de ombro, escorando cobrança de escanteio de Pulisic.

Um grande susto paralisou o jogo no começo do segundo tempo. Em um lançamento longo para o ataque da Udinese, o goleiro Maignan saiu da área para fazer o corte e acabou se trombando bruscamente com o companheiro Alejandro Jimenez, que ficou grogue na jogada.

O goleiro ficou caído por um bom tempo, recebendo atendimento médico. Ele deixou o gramado de maca por causa do forte choque e aplaudido pelas torcidas. O francês estava se mexendo, o que trazia um pouco de tranquilidade, enquanto Abraham foi flagrado rezando.

Após alguns minutos de atendimento e apreensão, a partida acabou retomado com a entrada de Sportiello. O Milan anunciou a realização de exames, apesar de o goleiro estar “lúcido” no vestiário.

Aos 28 minutos, em arrancada em alta velocidade, o Milan ampliou o placar. O lateral-esquerdo Theo Hernández recebeu de Rafael Leão, avançou e fuzilou o goleiro. Logo depois, Rafael Leão saiu livre e deu uma cavadinha. Na pequena área, Reijnders definiu a surra. O time de Milão chega aos 51 pontos, enquanto a Udinese estaciona nos 40, em 11º e correndo o risco de ser ultrapassada pelo Genoa.