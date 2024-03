Milan ganha da Lazio e cola na Juventus pela briga do segundo lugar no Italiano

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/03/2024 - 18:58 Para compartilhar:

Com um gol do suíço Okafor, aos 43 minutos do segundo tempo, o Milan derrotou a Lazio, nesta sexta-feira, em Roma, em jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Italiano. Com os três pontos, o time do técnico Stefano Pioli chegou a 56 e ficou apenas um atrás da vice-líder Juventus. A Internazionale lidera com 69.

O Milan chegou a ter 75% da posse de bola no primeiro tempo, mas não teve poder de finalização. A Lazio, por sua vez, teve a melhor chance do jogo com Matías Vecino, mas faltou categoria na hora de empurrar a bola para a meta.

Outro motivo para o placar sem gols na primeira etapa foi a boa participação dos goleiros. Tanto Provedel como Maignan foram firmes quando exigidos.

O Milan foi pressionar mais nos últimos minutos da etapa inicial, quando a marcação da Lazio ficou mais frouxa. Giroud, livre, dentro da área, errou a cabeçada e perdeu a chance de abrir o placar.

O segundo tempo foi mais nervoso. Aos 12 minutos, um lance polêmico. O time da Lazio pediu para que a partida fosse paralisada por causa de um choque entre Castellanos e Bennacer. Pellegrini parou no lance, viu Pulisic roubar-lhe a bola e cometeu a falta. O lateral-esquerdo da Lazio acabou expulso, resultando muita reclamação do time romano.

Quando a bola voltou a rolar, os times mantiveram a mesma força na marcação, mas foi o Milan que esteve mais perto da vitória, pois tinha um jogador a mais em campo. Aos 28, i suíço Okafor furou na pequena área. A Lazio respondeu, aos 30, com o artilheiro Immobile, que falhou na pequena área.

No ataque seguinte, aos 31, Rafael Leão marcou o gol e foi festejar com os torcedores do Milan, mas o VAR flagrou impedimento e o jogo permaneceu sem gols.

Quando parecia que o empate seria ruim para os dois times na classificação, o Milan conseguiu seu gol, aos 43 minutos. Okafor teve de chutar duas vezes para superar o esforçado goleiro Provedel.

Valente, a Lazio, que terminou o jogo com três expulsos, tentou buscar o empate, mas Immobile voltou a falhar na finalização.

