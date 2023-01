Milan empata com o Lecce e vê Napoli se distanciar na liderança do Italiano

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 14/01/2023 - 16:43 Compartilhe

Depois de sair perdendo por 2 a 0, o Milan (2º) buscou um empate em 2 a 2 fora de casa com o Lecce (12º) pela 18ª rodada do Campeonato Italiano, um resultado que não foi bom para a equipe ‘rossonera’, que agora está nove pontos atrás do líder Napoli.





O início de jogo do atual campeão foi catastrófico, com um gol contra do francês Theo Hernandez logo aos três minutos.

Aos 23, o Lecce ampliou com Federico Baschirotto de cabeça, aproveitando cruzamento pela direita do dinamarquês Morten Hjulmand.

O Milan reagiu no segundo tempo e empatou com gols do português Rafael Leão (58) e do capitão Davide Calabria (70).





Depois de igualar o placar, os milanistas pressionaram nos últimos minutos em busca da vitória e o brasileiro Junior Messias acertou a trave (79) na reta final da partida.

Mas apesar da reação, o time do técnico Stefano Pioli não merecia mais do que o ponto conquistado contra um adversário que está há rodadas sem perder.

Com este empate, os ‘rossineri’ ficam na vice-liderança da Serie A com 38 pontos, contra 47 do líder Napoli, que na sexta-feira goleou por 5 a 1 a Juventus, terceira colocada.

A Inter de Milão, que ainda neste sábado recebe o Hellas Verona (18º), pode chegar aos mesmos 37 pontos da Juve em caso de vitória e ganhar confiança para a decisão Supercopa da Itália, na próxima quarta-feira, contra o Milan.

— Jogos da 18ª rodada do Campeonato Italiano e classificação (horário de Brasília):

– Sexta-feira:





Napoli – Juventus 5 – 1

– Sábado:

Cremonese – Monza 2 – 3

Lecce – Milan 2 – 2

(16h45) Inter – Hellas Verona

– Domingo:

(08h30) Sassuolo – Lazio

(11h00) Udinese – Bologna

Torino – Spezia

(14h00) Atalanta – Salernitana

(16h45) Roma – Fiorentina

– Segunda-feira:

(16h45) Empoli – Sampdoria

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG





1. Napoli 47 18 15 2 1 44 14 30

2. Milan 38 18 11 5 2 35 20 15

3. Juventus 37 18 11 4 3 27 12 15

4. Inter 34 17 11 1 5 37 24 13

5. Lazio 31 17 9 4 4 29 15 14

6. Atalanta 31 17 9 4 4 26 18 8

7. Roma 31 17 9 4 4 21 16 5

8. Udinese 25 17 6 7 4 25 19 6

9. Fiorentina 23 17 6 5 6 21 22 -1

10. Torino 23 17 6 5 6 18 19 -1

11. Monza 21 18 6 3 9 22 27 -5

12. Lecce 20 18 4 8 6 18 20 -2

13. Bologna 19 17 5 4 8 21 28 -7

14. Empoli 19 17 4 7 6 15 22 -7

15. Salernitana 18 17 4 6 7 21 27 -6

16. Sassuolo 16 17 4 4 9 17 26 -9

17. Spezia 15 17 3 6 8 16 28 -12

18. Hellas Verona 9 17 2 3 12 15 30 -15

19. Sampdoria 9 17 2 3 12 8 30 -22

20. Cremonese 7 18 0 7 11 13 32 -19

