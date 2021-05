Milan empata com Cagliari e segue na luta por vaga na Liga dos Campeões

O Milan desperdiçou a chance de garantir matematicamente a classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões ao ficar no empate sem gols com o Cagliari (16º), neste domingo, pela 37ª e penúltima rodada do Campeonato Italiano.

Caso tivesse vencido, a equipe milanesa se juntaria à vizinha e campeã por antecedência Inter e à vice-líder Atalanta (2º) entre os representantes da Itália já garantidos no torneio continental.

Com este empate, o Milan é o terceiro na tabela, com 76 pontos, a mesma pontuação do quarto colocado Napoli, que neste domingo superou a Fiorentina (13º) por 2 a 0.

Quem também está na luta para ficar entre os quatro italianos que estarão na próxima edição da Liga dos Campeões é a Juventus, que está na quinta posição após a vitória por 3 a 2 sobre a Inter, no sábado.

O Milan enfrentará a Atalanta na última rodada do Italiano em busca de uma classificação ao torneio continental que não ocorre desde a temporada 2013-2014.

Já o Napoli tem pela frente o Hellas Verona (10º), enquanto a Juve pega fora de casa o Bologna (11º), precisando da vitória e torcendo também por um tropeço dos milaneses ou do time de Nápoles, pois, caso contrário, ficará fora da Liga dos Campeões pela primeira vez em dez anos.

A penúltima rodada do Italiano chega ao fim nesta segunda, com o confronto entre Hellas Verona e Bologna.

— Jogos e resultados da 37ª rodada do Campeonato Italiano:

– Sábado:

Spezia – Torino 4 – 1

Genoa – Atalanta 3 – 4

Juventus – Inter 3 – 2

Roma – Lazio 2 – 0

– Domingo:

Fiorentina – Napoli 0 – 2

Benevento – Crotone 1 – 1

Udinese – Sampdoria 0 – 1

Parma – Sassuolo 1 – 3

Milan – Cagliari 0 – 0

– Segunda-feira:

(15h45) Hellas Verona – Bologna

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 88 37 27 7 3 84 34 50

2. Atalanta 78 37 23 9 5 90 45 45

3. Milan 76 37 23 7 7 72 41 31

4. Napoli 76 37 24 4 9 85 40 45

5. Juventus 75 37 22 9 6 73 37 36

6. Lazio 67 36 21 4 11 61 53 8

7. Roma 61 37 18 7 12 66 56 10

8. Sassuolo 59 37 16 11 10 62 56 6

9. Sampdoria 49 37 14 7 16 49 54 -5

10. Hellas Verona 43 36 11 10 15 43 45 -2

11. Bologna 40 36 10 10 16 48 59 -11

12. Udinese 40 37 10 10 17 41 53 -12

13. Fiorentina 39 37 9 12 16 47 59 -12

14. Genoa 39 37 9 12 16 46 58 -12

15. Spezia 38 37 9 11 17 50 70 -20

16. Cagliari 37 37 9 10 18 43 58 -15

17. Torino 35 36 7 14 15 49 68 -19

18. Benevento 32 37 7 11 19 39 74 -35

19. Crotone 22 37 6 4 27 45 92 -47

20. Parma 20 37 3 11 23 39 80 -41

alu/psr-dr/mcd

JUVENTUS FOOTBALL CLUB

Veja também