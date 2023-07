Milan e Monza farão homenagem a Berlusconi em amistosos anuais

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 06/07/2023 - 13:20 Compartilhe

O Milan e o Monza homenagearão Silvio Berlusconi, que foi proprietário de ambos os clubes e faleceu em junho, fazendo amistosos anuais em memória do ex-dirigente e ex-primeiro-ministro da Itália, anunciaram as equipes nesta quinta-feira (6).

Em um comunicado conjunto, os dois clubes explicaram que a primeira edição do Troféu Silvio Berlusconi será disputada no estádio U-Power de Monza, no dia 8 de agosto.

“Esta iniciativa visa render homenagem e manter viva a memória do presidente Silvio Berlusconi, que escreveu páginas inesquecíveis nas histórias de nossos dois clubes”, diz a nota.

O político e magnata, que faleceu no mês passado aos 86 anos, era uma figura polêmica na Itália, mas seu sucesso como proprietário de clubes de futebol o tornou popular entre os torcedores.

Ele esteve à frente do Milan entre 1986 e 2017, transformando um clube que estava à beira da falência em um dos gigantes no cenário europeu. Sob sua administração, os ‘rossoneri’ conquistaram cinco Ligas dos Campeões e oito títulos do Campeonato Italiano.

Depois de vender o Milan por 740 milhões de euros (R$ 3,9 bilhões na cotação atual), comprou em 2018 o Monza, que então estava na terceira divisão da Itália e atualmente está na Serie A.

Na última temporada, sua primeira na elite, a equipe terminou a liga na 11ª colocação.

