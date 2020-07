Milan e Lazio fazem ‘duelo de gigantes’ pelo Campeonato Italiano Partida válida pela 30ª rodada será neste sábado, às 16h45 (horário de Brasília)

Pela 30ª rodada do Campeonato Italiano, o Milan visita a Lazio, neste sábado (4), às 16h45 (horário de Brasília). Os mandantes procuram se aproximar da líder Juventus, enquanto os visitantes buscam uma classificação para competições europeias no próximo ano

FALA, PROFESSOR!

“Estamos fazendo algo extraordinário, não vamos esquecer por onde começamos. Agora vamos tentar fechar bem, sabendo que todos os jogos serão insidiosos. No que diz respeito ao Milan, Pioli é um treinador muito bom e uma ótima pessoa, teremos que dar o nosso melhor para vencer”, disse Simone Inzaghi, treinador da Lazio.

NA PARTE DE CIMA

O clássico vale muito para os dois lados. A Lazio, segunda colocada do Campeonato Italiano, está a quatro pontos da líder Juventus. O Milan, sétimo colocado e com 43 pontos, ainda busca se classificar para alguma competição europeia no próximo ano.

O ARTILHEIRO

A Lazio aposta em Ciro Immobile como um fator decisivo para a vitória. Artilheiro do Campeonato Italiano, o atacante tem média de um gol por jogo. São 29 gols em 29 partidas.

O GARÇOM

Além de Immobile, a Lazio também tem o melhor passador da competição. Luis Alberto já possui 14 assistências no campeonato e foi quem mais deu passes para gols.

OUTRO JOGO

​Também pela 30ª rodada do Campeonato Italiano, o Sassuolo (12º) recebe o Lecce (18º), neste sábado (4), às 14h30 (horário de Brasília).

E MAIS:

E MAIS:

Veja também