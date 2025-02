Milan é eliminado da Champions League após empate com Feyenoord

ROMA, 18 FEV (ANSA) – Segundo maior campeão da Champions League, com sete títulos, o Milan empatou em casa nesta terça-feira (18) com o Feyenoord por 1 a 1 e foi despachado do torneio continental nos playoffs das oitavas de final.

Com menos de um minuto de bola rolando no San Siro, em Milão, o atacante Santiago Giménez balançou as redes contra sua ex-equipe e igualou o placar diante dos holandeses, que haviam vencido o jogo de ida por 1 a 0.

O rossonero estava bem no encontro e parecia que o segundo gol viria em breve, mas tudo mudou com a expulsão de Theo Hernández, que levou um segundo cartão amarelo por simulação. A partir daí, o Feyenoord cresceu no embate e empatou com Julián Carranza, que cabeceou firme para vencer Mike Maignan.

O Milan não encontrou forças para conseguir uma remontada e se despediu da Liga dos Campeões pela segunda temporada consecutiva sem chegar nas oitavas de final. Na edição passada, os lombardos foram despachados na fase de grupos.

Pelo lado holandês, o Feyenoord, campeão da Champions em 1969/70, voltará a disputar as oitavas da competição da Uefa após 51 anos. (ANSA).