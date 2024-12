Milan e Bologna goleiam e avançam na Copa da Itália

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 03/12/2024 - 19:26 Para compartilhar:

ROMA, 3 DEZ (ANSA) – As equipes do Milan e do Bologna golearam nesta terça-feira (3) Sassuolo e Monza, respectivamente, e avançaram às quartas de final da Copa da Itália.

No San Siro, os rossoneri não tomaram conhecimento dos neroverdi, que estão na Série B, e aplicaram um sonoro 6 a 1, tanto que quatro gols foram anotados na etapa inicial.

Samuel Chukwueze balançou as redes duas vezes no confronto, enquanto Tijjani Reijnders, Rafael Leão, Davide Calabria e Tammy Abraham completaram a goleada. Já Samuele Mulattieri foi responsável pelo único gol do time emiliano.

Já em Bolonha, o Bologna teve muita tranquilidade em derrotar o Monza por 4 a 0. O placar diante do vice-lanterna da Série A poderia ter sido maior, mas o rossoblù perdeu pelo menos duas boas oportunidades.

Tommaso Pobega e Riccardo Orsolini balançaram as redes no primeiro tempo, enquanto os argentinos Benjamín Domínguez e Santiago Castro deram números finais.

Na próxima fase, o Milan pegará o vencedor da partida entre Roma e Sampdoria, já o Bologna vai encarar Atalanta ou Cesena.

(ANSA).