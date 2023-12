Milan digere eliminação na Champions com vitória sobre o Monza (3-0)

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 17/12/2023 - 14:14 Para compartilhar:

O Milan digeriu bem a eliminação da Liga dos Campeões, com uma vitória por 3 a 0 sobre o Monza, neste domingo (17), pela 16ª rodada da Serie A.

Os 70.500 espectadores que compareceram ao estádio San Siro tiveram apenas que esperar três minutos para ver o Milan abrir o placar com uma bela jogada individual do holandês Tikkani Reijnders.

Depois de substituir Tommasso Pobega, Jan-Carlo Simic viveu uma estreia memorável na Serie A. O zagueiro sérvio de apenas 18 anos marcou antes do intervalo (42′) finalizando um cruzamento de Rafael Leão.

Depois de vencer o Newcastle fora de casa (2-1) na quarta-feira, mas ‘rebaixado’ para a Liga Europa, o clube lombardo quase sofreu um gol após o intervalo. Mas seu goleiro Mike Maignan venceu o duelo no mano a mano contra Andrea Colpani (61′).

Os jogadores comandados por Stefano Pioli marcaram o terceiro gol aos 76 minutos, numa triangulação entre Christian Pulisic e Olivier Giroud com finalização de Noah Okafor.

O Milan, que vinha de uma derrota de 3 a 2 para a Atalanta na Serie A, consolida assim sua terceira posição, cinco pontos atrás da Juventus (37), que empatou em 1 a 1 com o Genoa na sexta-feira.

A Inter de Milão é o líder do campeonato com 38 pontos e joga neste domingo contra a Lazio, no Estádio Olímpico de Roma.

Também neste domingo Udinese e Sassuolo empataram em 2 a 2 e a Fiorentina venceu o Hellas Verona em casa por 1 a 0.

— Jogos da 16ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

– Sexta-feira:

Genoa – Juventus 1 – 1

– Sábado:

Lecce – Frosinone 2 – 1

Napoli – Cagliari 2 – 1

Torino – Empoli 1 – 0

– Domingo:

Milan – Monza 3 – 0





Udinese – Sassuolo 2 – 2

Fiorentina – Hellas Verona 1 – 0

Bologna – Roma

(16h45) Lazio – Inter

– Segunda-feira:

(16h45) Atalanta – Salernitana

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 38 15 12 2 1 37 7 30

2. Juventus 37 16 11 4 1 24 10 14

3. Milan 32 16 10 2 4 29 18 11

4. Napoli 27 16 8 3 5 28 19 9

5. Fiorentina 27 16 8 3 5 25 18 7





6. Roma 25 15 7 4 4 28 17 11

7. Bologna 25 15 6 7 2 18 12 6

8. Atalanta 23 15 7 2 6 24 18 6

9. Torino 23 16 6 5 5 14 16 -2

10. Lazio 21 15 6 3 6 16 16 0

11. Monza 21 16 5 6 5 16 17 -1

12. Lecce 20 16 4 8 4 19 21 -2

13. Frosinone 19 16 5 4 7 21 26 -5

14. Genoa 16 16 4 4 8 16 21 -5

15. Sassuolo 16 16 4 4 8 24 30 -6

16. Cagliari 13 16 3 4 9 16 29 -13

17. Udinese 13 16 1 10 5 14 27 -13

18. Empoli 12 16 3 3 10 10 28 -18

19. Hellas Verona 11 16 2 5 9 13 23 -10

20. Salernitana 8 15 1 5 9 11 30 -19

