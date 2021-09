Milan derrota Venezia e divide liderança do Italiano com a Inter

O Milan passou a dividir a liderança do Campeonato Italiano com a Inter a vencer o Venezia por 2 a 0, nesta quarta-feira, pela 5ª rodada da competição.

Jogando no San Siro, os gols da equipe milanesa foram marcados pelo espanhol Brahim Diaz (no minuto 68) e o francês Theo Hernandez (82).

Com este resultado Milan e Inter, que na véspera derrotou a Fiorentina (3 a 1) estão no primeiro lugar da tabela com 13 pontos, um a mais que o Napoli, que entra em campo nesta quinta contra a Sampdoria, fora de casa.

Em outro confronto entre times da parte debaixo da tabela, o lanterna Salernitana (20º) somou seu primeiro ponto no campeonato ao empatar por 2 a 2 com o Hellas Verona (15º), enquanto o Empoli (11º) venceu o Clagliari (19º) por 2 a 0.

— Jogos e resultados da 5ª rodada do Campeonato Italiano:

– Terça-feira:

Bologna – Genoa 2 – 2

Atalanta – Sassuolo 2 – 1

Fiorentina – Inter 1 – 3

– Quarta-feira:

Salernitana – Hellas Verona 2 – 2

Spezia – Juventus 2 – 3

Milan – Unione Venezia 2 – 0







Cagliari – Empoli 0 – 2

– Quinta-feira:

(13h30) Sampdoria – Napoli

Torino – Lazio

(15h45) Roma – Udinese

Classificação: Pts J V E D Gp Gc Dif

1. Inter 13 5 4 1 0 18 5 13

2. Milan 13 5 4 1 0 10 2 8

3. Napoli 12 4 4 0 0 10 2 8

4. Atalanta 10 5 3 1 1 6 4 2

5. Roma 9 4 3 0 1 11 5 6

6. Fiorentina 9 5 3 0 2 8 9 -1

7. Bologna 8 5 2 2 1 7 10 -3

8. Lazio 7 4 2 1 1 11 6 5

9. Udinese 7 4 2 1 1 6 6 0

10. Torino 6 4 2 0 2 7 4 3

11. Empoli 6 5 2 0 3 5 8 -3

12. Sampdoria 5 4 1 2 1 5 3 2

13. Juventus 5 5 1 2 2 7 8 -1

14. Sassuolo 4 5 1 1 3 5 7 -2

15. Hellas Verona 4 5 1 1 3 8 11 -3

16. Genoa 4 5 1 1 3 7 12 -5

17. Spezia 4 5 1 1 3 7 13 -6

18. Unione Venezia 3 5 1 0 4 3 10 -7

19. Cagliari 2 5 0 2 3 7 13 -6

20. Salernitana 1 5 0 1 4 4 14 -10

