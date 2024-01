Milan derrota o Empoli e busca aproximação com os líderes no Campeonato Italiano

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/01/2024 - 10:35 Para compartilhar:

O Milan conseguiu uma importante vitória de 3 a 0 sobre o Empoli, neste domingo, pela 19ª rodada do Campeonato Italiano, para tentar encostar nos rivais que estão no topo da classificação. Com 39 pontos, e no terceiro lugar, a equipe rubro-negra busca diminuir a distância para a Inter de Milão(48), que lidera o torneio de forma isolada.

Após assegurar o triunfo jogando fora de casa, a missão agora é manter o embalo. No próximo domingo, o desafio vai ser diante da Roma, em Milão. Já o Empoli, que segue na zona de rebaixamento com apenas 13 pontos, tenta a reabilitação em visita ao Hellas Verona no sábado.

No jogo, o Milan logo abriu o marcador. Em uma arrancada rápida pela esquerda, Rafael Leão partiu em velocidade e cruzou na medida para a conclusão de Ruben Loftus-Cheek na pequena área: 1 a 0 aos 11 minutos.

Frágil na marcação, o Empoli quase levou o segundo gol em finalização de Theo Hernandez. O lateral esquerdo francês fez uma bela jogada e chutou com perigo, assustando o goleiro Elia Caprile.

Com presença constante na área adversária, o Milan ampliou a sua vantagem após toque de mão de Youssef Maleh dentro da área. Olivier Giroud cobrou o pênalti e acertou o ângulo direito do goleiro para fazer 2 a 0 com apenas meia hora de partida.

Na volta do intervalo, a equipe de Stefano Pioli retornou com a clara intenção de administrar a vantagem. Jogando mais recuado, o Milan apostou nos contra-ataques e chegou aos 3 a 0 já no final da partida.

Pulisic pegou a bola ainda no campo de defesa e conduziu até a área do rival. Ao ser pressionado pela marcação, ele tocou para Chaka Traore definir o lance com um chute cruzado para sacramentar a vitória.

