Milan derrota Empoli em casa e volta a vencer na Série A

MILÃO, 30 NOV (ANSA) – Após dois tropeços consecutivos na Série A da Itália, o Milan fez o seu dever de casa e derrotou o Empoli por 3 a 0 no San Siro, em Milão.

Os rossoneri não tiveram muitas dificuldades diante dos azzurri, tanto que construíram o placar quase inteiro na etapa inicial, com gols de Álvaro Morata e Tijjani Reijnders.

No segundo tempo, depois de não sofrer muita resistência dos toscanos, o jogador holandês balançou as redes novamente e fechou o placar.

Com a vitória, o Milan alcançou a marca dos 22 pontos em 13 jogos e está em sétimo, sete atrás do líder Napoli. No entanto, vale destacar que os rossoneri possuem um duelo a menos.

O próximo compromisso dos milanistas será já na próxima terça-feira (3), novamente em casa, contra o Sassuolo, em duelo válido pela Copa da Itália.

O clube empolese, por sua vez, aparece em 10°, com 16 pontos, e não vence há três rodadas. A equipe retornará aos gramados na quarta (4), também pela Copa da Itália, quando protagonizará um clássico regional contra a Fiorentina. (ANSA).