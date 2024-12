Milan demite Paulo Fonseca após tropeço contra Roma

MILÃO, 30 DEZ (ANSA) – O técnico português Paulo Fonseca não resistiu a mais um tropeço do Milan na Série A do Campeonato Italiano e foi demitido após o empate por 1 a 1 com a Roma no San Siro neste domingo (29).

“Sim, é verdade, eu saí do Milan. Assim é a vida. Minha consciência está tranquila, fiz tudo o que foi possível”, declarou o treinador à emissora Sky depois do jogo, embora a decisão ainda não tenha sido formalizada pelo clube rossonero.

O Milan é apenas o oitavo colocado na Série A, com 27 pontos em 17 partidas e uma campanha de sete vitórias, seis empates e quatro derrotas, longe da disputa pelo Scudetto, protagonizada por Atalanta e Napoli, com 41, e Inter de Milão, com 40.

Fonseca comandava o maior campeão europeu da Itália desde o início da temporada e totalizou 12 vitórias, seis empates e seis derrotas em 24 jogos. O time rossonero volta a campo já em 3 de janeiro, na semifinal da Supercopa Italiana contra a Juventus.

(ANSA).