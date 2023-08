Milan decide no primeiro tempo, vence Bologna e estreia com vitória no Campeonato Italiano

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/08/2023 - 18:12 Compartilhe

O Milan estreou no Campeonato Italiano com vitória por 2 a 0 sobre o Bologna nesta segunda-feira, no estádio Renato Dall’ara. O time rossonero construiu a vitória no primeiro tempo e só administrou a vantagem para somar os seus primeiros três pontos na competição.

Além do Milan, todos os times postulantes ao título venceram na rodada: Napoli, Juventus e Inter de Milão, além de Atalanta, Fiorentina, Lecce e Hellas Verona.

O Milan volta a campo no sábado, às 15h45, diante do Torino, no San Siro. No dia seguinte, às 13h30, o Bologna visita a Juventus, no Juventus Stadium.

Apesar de ter todos os holofotes em cima de si na estreia, o Milan tomou um susto logo no minuto inicial. Charalampos Lykogiannis arriscou de longa distância e viu a bola carimbar o travessão. O lance deixou o adversário mais ligado, que resolveu definir a vitória já no primeiro tempo.

Aos 11, Reijnders fez grande jogada e cruzou na medida para Giroud. O atacante francês chutou no lado direito, sem chances para o goleiro Lukasz Skorupski. O Bologna até tentou responder, mas foi o time visitante que ampliou. Aos 21, o estreante Pulisic recebeu na entrada da área e soltou o pé para estufar as redes.

O Milan ainda poderia ter ido para o intervalo com um placar mais elástico, mas Giroud desperdiçou grande oportunidade aos 28 minutos, quando recebeu dentro da área e pegou mal na bola, facilitando a defesa do goleiro Skorupski.

No segundo tempo, o Milan recuou e passou a jogar no contra-ataque. A tática por muito pouco não deu errado. Aos 15, Dan Ndoye arriscou dentro da área e carimbou a trave. O time da casa chegou a ter mais finalizações do que o rival, mas continuou sem chegar ao gol.

Nos minutos finais, o Milan voltou a adiantar o seu time, evitando uma pressão mais forte do Bologna. Com isso, conseguiu controlar o jogo com mais facilidade e acabou confirmando a vitória.

Ainda nesta segunda-feira, Torino e Cagliari estrearam com um empate sem gols no estádio Olímpico Grande Torino. Com isso, somaram um ponto na tabela de classificação.

