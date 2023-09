Milan dá 1º passo para construção de novo estádio

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 27/09/2023 - 15:20 Compartilhe

MILÃO, 27 SET (ANSA) – O Milan deu nesta quarta-feira (27) seu primeiro passo formal para a construção de um novo estádio na cidade de San Donato Milanese, nas proximidades de Milão.

Em um comunicado, os rossoneri revelaram que apresentaram para as autoridades locais uma “proposta de desenvolvimento urbano” para a área denominada “San Francesco”.

“O objetivo da proposta é gerar um valor significativo para a área, que se beneficiaria de um desenvolvimento sustentável e integrado, graças a uma série de obras de modernização”, explicou o clube lombardo em uma longa nota.

Os rossoneri também comentaram que o objetivo é “construir uma instalação inovadora, sustentável e multifuncional”, que poderá acomodar por volta de 70 mil torcedores. O projeto será liderado pelas empresas Studio Manica e CAA Icon.

Apesar do significativo avanço do Milan em erguer uma moderna arena em San Donato Milanese, o presidente da equipe, Paolo Scaroni, garantiu que a hipótese de uma revitalização do San Siro “não está morta”.

As cidades de Milão e San Donatto Milanese estão separadas por pouco mais de 10 quilômetros. A distância de carro entre os dois municípios é de cerca de meia hora.

A ideia milanista é inaugurar seu novo estádio entre os anos de 2028 e 2029. (ANSA).

