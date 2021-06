Milan contrata definitivamente a Tomori, que estava emprestado pelo Chelsea

O Milan anunciou nesta quinta-feira a contratação definitiva do zagueiro inglês Fikayo Tomori, cujo passe pertencia ao Chelsea e estava jogando por empréstimo no clube italiano.

“O Milan tem o prazer de anunciar que finalmente exerceu a opção de compra” de Tomori, de 23 anos, que pouco jogou na Inglaterra, mas acabou se destacando no time milanês, com 17 partidas, conquistando o vice-campeonato italiano nesta temporada. O jogador assinou até junho de 2025.

No acordo com o Chelsea, o Milan tinha uma opção de compra estimada em 28 milhões de euros (33,8 milhões de dólares). Isso fez desta transferência a segunda maior contratação do clube de Milão desde que passou a ser controlado pelo fundo de investimento Elliott em 2018. A transferência mais cara foi do brasileiro Lucas Paquetá em 2019 por quase 40 milhões de euros (48,3 milhões de dólares).

Além de tomori, o Milan estaria interessado em outros jogadores do Chelsea, começando pelos atacantes Olivier Giroud e Hakim Ziyech.

alu/psr/pm/lca

Veja também