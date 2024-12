Milan confirma demissão de técnico português Paulo Fonseca

MILÃO, 30 DEZ (ANSA) – O Milan confirmou nesta segunda-feira (30) a demissão do técnico português Paulo Fonseca, após uma sequência inconsistente cujo estopim foi o empate contra a Roma na última rodada do Campeonato Italiano.

“O AC Milan anuncia oficialmente que Paulo Fonseca foi dispensado de suas funções como treinador do time principal masculino. O clube agradece a Paulo por seu grande profissionalismo e deseja a ele o melhor no futuro”, diz o clube rossonero em comunicado.

O Milan é apenas o oitavo colocado na Série A, com 27 pontos em 17 partidas e uma campanha de sete vitórias, seis empates e quatro derrotas, longe da disputa pelo Scudetto, protagonizada por Atalanta e Napoli, com 41, e Inter de Milão, com 40.

Fonseca comandava o maior campeão europeu da Itália desde o início da temporada e totalizou 12 vitórias, seis empates e seis derrotas em 24 jogos.

Ontem, o time milanês amargou um empate por 1 a 1 com a Roma, no San Siro, em um novo tropeço que não foi perdoado pelo Milan.

Após a partida, o CEO Giorgio Furlani e o conselheiro sênior Zlatan Ibrahimovic teriam conversado com o treinador e comunicado a demissão. (ANSA).