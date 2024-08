Milan busca o empate com a Lazio fora de casa, mas continua sem vencer no Campeonato Italiano

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/08/2024 - 18:30 Para compartilhar:

O Milan visitou a Lazio, neste sábado, no estádio Olímpico, em Roma, pela terceira rodada do Campeonato Italiano e empatou por 2 a 2. Os visitantes saíram na frente, levaram a virada e conseguiram igualar, mas somaram apenas o segundo ponto em três partidas na competição. Até aqui, são dois empates, uma derrota e um início de campanha preocupante. Já a Lazio tem quatro.

Mesmo fora de casa, a equipe rubro-negra entrou em campo disposta a buscar sua primeira vitória na competição e deu a impressão de que conquistaria seu objetivo. Com uma boa movimentação e toques rápidos na etapa inicial os visitantes incomodaram a Lazio.

As principais jogadas ofensivas do Milan, porém, surgiam das bolas paradas. Aos 8 minutos, Pusilic cobrou o escanteio e Pavlovic subiu mais que a marcação para cabecear no canto direito e abrir o placar para os visitantes.

Em vantagem no marcador, o time de Milão continuou pressionando os anfitriões, mas pecava nas finalizações ou no último passe. Do outro lado, a Lazio nem sequer conseguiu ameaçar a meta do goleiro Maignan no primeiro tempo.

As emoções que faltaram na primeira metade do jogo sobraram na segunda. O time romano voltou com outra postura do vestiário e passou a frequentar o seu campo ofensivo, criando oportunidades para igualar o placar, principalmente em cruzamentos na área. De tanto insistir, veio o empate: Taty Castellanos recebeu o passe de Nuno Tavares, levou a melhor sobre dois marcadores na área e bateu no alto para igualar o placar para a Lazio, aos 17 minutos.

O gol animou o time da casa. Cinco minutos depois, novamente Nuno Tavares acionou Boulaye Dia no meio da defesa do Milan e o senegalês soltou o pé, à queima-roupa, para superar o goleiro Maignan e virar o marcador.

Insatisfeito com o rendimento de sua equipe na etapa final, o técnico Paulo Fonseca promoveu quatro alterações no Milan. Aos 27 minutos, Rafael Leão e Tammy Abraham, que tinham acabado de entrar, construíram o gol de empate, anotado pelo português com um chute rasteiro na área: 2 a 2.

Abraham ainda teve a oportunidade de virar novamente o placar nos acréscimos, mas parou em boa defesa de Provedel.

Em outro jogo da rodada do Italiano, o Napoli buscou, nos acréscimos, a virada por 2 a 1 sobre o Parma. Bonny, de pênalti, anotou para os visitantes aos 19 minutos do primeiro tempo. Após a expulsão do goleiro Suzuki, aos 31 minutos da etapa final, o zagueiro Del Prato precisou ir para o gol, já que o Parma havia realizado todas as suas cinco alterações, e o Napoli partiu para cima. Lukaku igualou aos 47 minutos da etapa final e, aos 51, David Neres deixou Anguissa na cara do gol para virar o jogo.

Completando a jornada, Bologna ficou no empate de 1 a 1 com o Empoli jogando em casa. Giovanni Fabian fez 1 a 0 logo aos dois minutos. Na sequência, Eamannuel Gyasy igualou para os visitantes. No outro confronto, o Lecce fez valer o mando de campo e derrotou o Cagliari por 1 a 0. Nikola Krstovic fez o único gol da partida.