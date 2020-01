Milan bate Torino de virada e avança na Copa da Itália

MILÃO, 28 JAN (ANSA) – Em uma partida emocionante nesta terça-feira (28) no Estádio San Siro, o Milan derrotou de virada o Torino, por 4 a 2, e garantiu sua classificação para as semifinais da Copa da Itália. O time rossonero chegou a abrir o placar com Giacomo Boaventura, mas o zagueiro brasileiro Bremer virou a partida e Hakan Calhanoglu empatou aos 46 minutos do segundo tempo.

Na prorrogação, o próprio Calhanoglu ampliou, e Zlatan Ibrahimovic fechou o placar. Com a vitória, o Milan avança na competição e enfrentará a Juventus. Já na outra semifinal, o Napoli espera o vencedor entre Internazionale e Fiorentina, que será conhecido amanhã (29). A vaga na final será definida em dois confrontos, com datas a confirmar. A partida desta terça foi marcada por uma série de homenagens ao astro da NBA Kobe Bryant, que morreu no último domingo (26) em um acidente de helicóptero. (ANSA)